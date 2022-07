Bianca Andrade e Fred mostram detalhes da festa de aniversário do filho no estádio: "Allianz ParCris"

O filho de Bianca Andrade e Fred comemorou o aniversário de 1 ano no Allianz Parque, estádio do Palmeiras

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 18h05

Bianca Andrade(27) e Fred(33) comemoraram o aniversário de 1 ano do filho, Cris, em grande estilo.

A festa de aniversário do menino aconteceu no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, time do coração do youtuber.

No Stories do Instagram, Fred e Bianca mostraram alguns detalhes do evento, chamado de 'Allianz ParCris', decorado com um letreiro com o nome do aniversariante, muitos balões, manequins com os looks de todos os mesversários de Cris, além de um bolo decorado com algumas bolas.

Já no feed, a influenciadora digital postou uma foto ao lado de Fred e Cris no gramado, e relembrou a foto que os papais fizeram no Maracanã, quando descobriram o sexo do bebê. Ela explicou que a ideia foi contar a história como ela começou, no estádio.

"E o tema de aniversário do nosso baby é Allianz ParCris! Para continuarmos contando essa história do jeitinho que ela começou, resolvemos celebrar esta data tão importante, com o Cris sendo o doninho do Allianz por um dia!", escreveu Bianca na legenda.

Fred também postou um vídeo entrando no estádio com o filho no ombro ao som do grito da torcida. "Aí o coração do papai num aguenta! Filho, bem-vindo de volta à casa do maior campeão do Brasil!", disse ele.

Vale lembrar que Cris completou 1 ano nesta sexta-feira, 15, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data fazendo uma homenagem para ele nas redes sociais. No Instagram, Fred compartilhou um vídeo mostrando vários momentos da gestação da influencer, o nascimento do herdeiro e um registro atual e celebrou a data. "1 aninho que o Baby Cris veio ao mundo pra mudar nossas vidas. Fomos bem avisados que "passa voando" e realmente passou", disse ele em um trecho da homenagem.

Depois foi a vez de Bianca parabenizar o herdeiro. Ela compartilhou um vídeo que mostrava o filho desde se nascimento, incluindo até o momento em sua bolsa estourou, e se declarou. "Essa cena aconteceu há exatamente um ano, dia 15 de julho de 2021, às 21:14. Sem dúvida a mais emocionante da minha vida...", escreveu ela.

Confira as fotos da festa de aniversário de Cris:

