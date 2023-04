BBB 23: Sisters do Quarto Deserto revelam próximos alvos: ''Ninguém vota nela''

Confiantes em seu jogo, sisters do Quarto Deserto revelam votos das próximas berlindas

Após a formação do décimo segundo paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto já começaram a planejar os votos para as próximas berlindas do reality. Na madrugada de segunda-feira, 03, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa compartilharam suas estratégias no jogo.

Emparedada pela casa, a professora de Educação Física começou a conversa dizendo que tem uma lista de alvos. "Tô vendo muita gente paradinha, só sentadinha na janela, sabendo que não vai ser votado. Negócio é botar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo", falou ela.

Amanda, que também está no Paredão pelos votos da casa, concordou com a aliada e analisa o motivo para ser o foco de votos dos adversários. "Estão me julgando por não movimentar o jogo (...) Eu fiz jogadas aqui dentro, tem pessoas que não fizeram jogadas", declarou a médica.

Bruna Griphao confortou a amiga e em seguida falou de brothers que acredita que estão parados na casa. "Sarah, jogo mais confortável da casa. É amada por todos, idolatrada, ninguém vota nela, quando vota é um estardalhaço", disparou a atriz. "Segundo Fredão, terceiro Facinho", Amanda completou.

Bruna concordou e apontou o nome de Marvvila. Larissa, então, sugeriu que as amigas votem em Sarah Aline nas próximas vezes. As aliadas concordaram, mas Amanda sugeriu mais um confinado. "A Sarah tem o jogo confortável, o Facinho tem o jogo confortável. Porque o Facinho faz o meio de campo dos dois lados e ele não é primeira opção. Porque ele sabe que aquele quarto vai votar na gente, e a gente sabe que a gente acaba focando nas pessoas ali do quarto. Então ele bate no peito dizendo que não quer um jogo confortável, mas é o cara que mais tá no jogo confortável aqui", indicou Ricardo a médica.

Larissa e Amanda explicam escolhas de imunidade relâmpago: ''Estratégica''

Após a formação do 12º Paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa se reunirem para comentarem o que aconteceu durante a votação, em que as a mais votadas da casa precisaram dar uma imunidade relâmpago cada uma para um brother.

A professora de Educação Física e a médica receberam o maior número de votos e imunizaram Ricardo Alface e Fred Nicácio respectivamente. Na conversa com as aliadas, Amanda reafirmou que Ricardo é uma de suas opções de voto, apesar de ter recebido a imunização das sisters.

Bruna e Aline comentaram que ele é uma opção de todas do Quarto Deserto, assim como os outros brothers do Quarto Fundo do Mar. "Hoje a imunização nele e no Fredão foi totalmente estratégica de nós duas", Larissa falou.

Em seguida, a professora de Educação Física disse que pretende conversar com o biomédico sobre sua escolha, mas as aliadas a aconselharam que não faça isso. "Eles não estão entendendo nada do nosso game", disparou Bruna Griphao. "Tanto que quando imuniza o Fredão, é só porque a gente não quer a torcida dele e da Domitila junto no Paredão", complementou a atriz.

Amanda comentou que sua escolha foi uma estratégia. "Eles sabem que são dois amigos, dois pódios. Óbvio que a gente não vai querer dois amigos [no Paredão]. Eles também pensam que eles não vão querer botar duas pessoas que estão juntas desde o começo, que sabe que une torcida", a professora de Educação física apostou.