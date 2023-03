BBB 23: Participantes falam da saída de MC Guimê e Cara de Sapato: 'Não é não'

Fred, Bruna Griphao e Aline Wirley refletem sobre o que acreditam que levou à expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23: 'O que me deixa preocupada é a Lexa'

Logo após a prova do líder desta semana no BBB 23, da Globo, alguns participantes do reality show ficaram conversaram sobre o que pode ter acontecido para MC Guimê e Cara de Sapato terem sido expulsos nesta quinta-feira, 16. Vale lembrar que Tadeu Schmidt não deu o motivo exato para eles, apenas informou que é preciso respeitar as mulheres e eles passaram do ponto. Assim, Fred, Bruna Griphao e Aline Wirley ligaram os pontos e perceberam que a saída deles aconteceu por causa das atitudes deles com Dania Mendez durante a festa do líder da madrugada.

No jardim, Bruna Griphao contou que estava pensando na cantora Lexa, que é a esposa de MC Guimê – e realmente está abalada com tudo o que aconteceu. “O que mais me deixa preocupada é a Lexa”, disse ela. E Fred concordou com ela. Logo depois, eles comentaram que perceberam o comportamento de Guimê na festa com relação a Dania, mas não quiseram falar em voz alta. “A gente só não verbalizou porque a gente ficou com medo disso”, disse a atriz. “Justamente para não evidenciar”, afirmou o influencer. A atriz completou: “Mano, eu fiquei sóbria por causa disso. Aí depois que eu botei ele pra dormir, ainda curti. Eu lembro que eu tirei ele, apertei a mão dele forte para ele se ligar, que eu não ia falar nada, né?”.

Em outro momento, Aline Wirley falou sobre a importância de ouvir um 'não' neste momento e citou a atitude de Sapato em dar um beijo na mexicana. “Ela pode ter falado 'não, Sapato', e ainda assim ele continuar insistindo de alguma maneira. Você entende esse lugar? É muito delicado”, disse ela. Por sua vez, Dania desabafou: “Eu não vi maldade. Por exemplo, Sapatito me roubou um beijo e eu não vi como falta de respeito”. Assim, Aline voltou a falar: “Estava todo mundo bêbado. Em algum momento você pode ter falado 'não'. E não é não. Ainda mais nessa situação. Estou tentando entender o que aconteceu, não sei se é isso, mas pode ser isso que aconteceu dele ter passado um pouco do limite”.

Lexa fica aos prantos com desclassificação de MC Guimê

A cantora Lexa apareceu chorando muito após a notícia de que MC Guimê foi expulso do BBB 23 junto com Cara de Sapato. Logo após a notícia ser dada ao vivo na TV, Lexa gravou um vídeo nos stories do Instagram chorando muito e desabafou sobre como estava se sentindo. “É um pesadelo, gente! Não é posível”, disse ela, que estava em um carro e chorando.