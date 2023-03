BBB 23: Key Alves detona comportamento de Dania Mendez para mexicanos: ''Muito pesado''

Fazendo intercâmbio, Key Alves detona postura de Dania Mendez para participantes de 'La Casa de Los Famosos'

O comportamento de Dania Mendez no BBB 23 está dando o que falar. A ex-BBB Key Alves, que está fazendo o intercâmbio no La Casa de Los Famosos, deu sua opinião para os participantes mexicanos e falou o que achou da artista flertar e ficar com Cara de Sapato, tendo em vista que a famosa já tem um affair por lá, o ator Arturo Carmona.

"Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpa, mas ela vai voltar pro México sozinha. Eu não ia gostar de ver. É muito pesado", disparou a jogadora de vôlei indignada.

"É a mesma coisa se eu estivesse com o cowboy lá no Brasil, viesse pra cá e ficasse de graça com um de vocês. Imagina como ele ficaria lá? Horrível", comparou sua relação com Gustavo no reality.

Ao ouvirem as falas de Key Alves, os participantes do reality mexicano, gravado nos EUA, balançaram a cabela concordando com as opiniões da brasileira.

Após Dania Mendez ficar com Cara de Sapato, o affair da influencer, Arturo Carmona, ficou abalado com as imagens, assim como Amanda, suposta pretendente do lutador também reagiu ao verem os dois juntos.

Cara de Sapato dá beijo em mexicana e vai para o edredom

A entrada da mexicana Dania Mendez está dando o que falar na casa do BBB 23. Após chegar no reality na tarde desta quarta-feira, 15, a artista deixou o atleta Cara de Sapato com uma carinha meio estranha. Muita gente achou que o brother estava encantado com a participante e o que se acreditava acabou sendo confirmado na madrugada desta quinta-feira, 16.

Interessado pela influencer, o lutador ficou por perto dela e em certo momento resolveu dar uma investida na moça. A tentativa de beijo aconteceu durante a festa do líder Mc Guimê quando foram para o Quarto Fundo Mar, local onde está as malas dela e onde ela irá dormir.

"Todas as mulheres te olham", disse Dania Mendez para Sapato, que mais cedo a recepcionou fazendo até um lanchinho na cozinha. Não entendendo o espanhol da artista, ele pediu para Domitila explicar o que ela havia fala.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o lutador de MMA. Pouco depois, Dania Mendez entrou no Quarto Fundo do Mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. O lutador abraçou Dania, e Amanda brincou com os dois: “Sapatito? Bitoco?”.

Abraçado com a mexicana, ele dá um selinho logo após a médica deixar o quarto. Dania Mendez então brincou: “Sapato atrevido!”.

Apesar de ser apenas um beijinho de amigos, como dito pelo brother, eles acabaram indo para o edredom dar continuidade nas carícias. Veja o momento aqui.