BBB 23: Gil do Vigor se revolta com provocação de Fred Nicácio e rebate: ''É cada uma''

Participante do BBB 21, o economista Gil do Vigor (31) não gostou de ver seu nome sendo citado em conversa no BBB 23 e usou as redes sociais para responder o brother Fred Nicácio (35).

Em papo sobre o jogo após vitória de Bruna Griphao e Larissa na Prova do Líder, na noite de quinta-feira, 19, o médico concordou com Cezar, que comentou que Bruno Gaga não tem chances de ser eliminado pelo público e o comparou com Gil.

"Ele é uma pessoa que é muito extrovertida, brincalhona e toda hora o Tadeu puxa ele pra falar alguma resenha. A galera de fora gosta disso. Ele é um cara que volta", analisou Cezar.

"Gente, pensa que o Gaga é o Gil do Vigor. Ali ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata e a verdade é essa. O povo gosta de ver isso, porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente, é isso", disse Nicácio.

Em seu perfil no Twitter, Gil se mostrou revoltado com a fala do médico e fez questão de responder: "Me resumir a uma bicha caricata, meu FURI**. É cada uma que dá duas."

Nos Stories de seu Instagram, o pernambucano também falou sobre o assunto. "Um gay falando que o público gosta da bicha caricata. Cada uma que a gente tem que ouvir, viu? Cada uma que dá duas", ironizou.

"Mas não, o público gosta de pessoas, de seres humanos. De pessoas que são verdadeiras, sinceras, que se jogam e que se entregam... Graças a Deus me falam muito que gostaram de mim por eu ser sincero, honesto, por ser da cachorrada, por ser acadêmico, um pesquisador. Por eu ser um religioso, por ter sido missionário", relembrou o ex-BBB. "Eu tenho títulos, tenho um monte de coisa na minha bagagem e vim de origem humilde. Já dormi nas ruas noites e noites, que batalhou. Então eu representava o brasileiro, que mesmo com todos os sofrimentos conseguia sorrir", desabafou Gilberto.

Confira a fala de Fred Nicácio e a resposta de Gil do Vigor:

Fred Nicácio compara Gil do Vigor com Bruno. O médico afirmou que ambos caem no gosto do público por serem "gays caricatas" pic.twitter.com/5q12aFWdR5 — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) January 20, 2023

Me resumir a uma bicha caricata meu FURICO. É cada uma que da duas! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 20, 2023

VEJA: Gil do Vigor comentando sobre a fala de Fred Nicácio, onde o médico diz que o público gostar de ‘bicha caricata’. #BBB23pic.twitter.com/Z3lq561Juz — CHOQUEI (@choquei) January 20, 2023

