BBB 23: Bruna Griphao e Larissa escutam conversa de brothers e definem dupla para o paredão

Após verem conversa de brothers na casa pelo Quarto do Líder, Bruna Griphao e Larissa decidem dupla que vão indicar ao primeiro paredão

A dupla Bruna Griphao (23) e Larissa (24) são as líderes da semana do BBB 23 e ao inaugurarem o Quarto do Líder, na madrugada desta sexta-feira, 20, as duas chamaram os convidados do VIP para conhecerem o espaço.

Com o acesso à central de controle, através do Espia BBB, as sisters conseguiram assistir conversa dos demais participantes da casa mais vigiada do Brasil no Quarto Fundo do Mar. Cezar e Sarah Aline bateram um longo papo sobre aliados no jogo. "Já vi que eles estão juntos", analisou a atriz.

Pouco tempo depois, após ouvir conversa de Gustavo, Key Alves, Cristian e Marília, Bruna definiu a dupla que quer indicar no primeiro paredão do programa. "Eu vou no Caubói e na Key. Meu plano é ir neles, jogar eles para o paredão. E na hora falar: 'Eu não ia, falei que gostava de você, não estava mentindo. Eu ouvi vocês falando isso, isso e isso, e meu voto hoje é em vocês'", afirmou.

"Eles estão achando que tudo que faço é na maldade, sendo que hoje eu defendi a dupla deles para a Larissa porque gosto do Caubói e a gente tinha tido um papo que eu não era prioridadesdeles. Mas eu já estava ligada na da Key", analisou a atriz. "Mas agora é isso, eu vou indicar eles ao Paredão. Cansei de ser trouxa", completou.

Em outro momento, a atriz ainda comentou sobre a aproximação com Gustavo. "Mano, assume teu BO. Se não gosta da pessoa, não me olha na cara, não puxa meu saco. Eu detesto essa coisa. Se eu fiquei batendo na tecla o jogo inteiro que eu gosto do Caubói, é porque genuinamente eu gosto e estava defendendo. Não sou maluca." "Isso da Key foi a maior duas caras que eu já vi na minha vida", comentou Gabriel. "A menina se comprometeu", recordou Bruna.

Momentos depois, em conversa com Larissa, Bruna confessou que estava com vontade de ir até Gustavo e Key para tirar satisfação. "A minha vontade é de ir lá agora botar o dedo na cara dela, na cara dele, pelo que eu vi. Porque eu fui uma otária, eu estava defendendo eles dois para Larissa", afirma a atriz. "O que a gente viu hoje comprova muita coisa", acrescentou.

BBB 23: Saiba como será a formação do paredão e quarto secreto

A primeira semana do BBB 23 será agitada até o dia da eliminação. Na quinta-feira, 19, o apresentador Tadeu Schmidt revelou detalhes da formação do paredão e do quarto secreto.

Os participantes vão fazer o leilão pelo Poder Curinga na sexta-feira, 20, quando eles podem dar lances para ver quem ganhar o poder. Nesta semana, o Poder Curinga será o voto da dupla com peso 2. No sábado, eles fazem a prova do anjo.

No domingo, 22, os participantes realizam a formação do paredão. A dinâmica será assim: dupla de anjos imuniza uma dupla; dupla líder indica outra dupla; casa vota em dupla; contragolpe da dupla mais votada pela casa; prova bate-volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe; dupla indicada pelos líderes + perdedores do bate-volta vão pro paredão. A votação vai perguntar: 'qual dupla deve ir para o quarto secreto?'.

Na terça-feira, 24, a dupla mais votada pelo público vai para o quarto secreto. Então, uma nova votação será iniciada. Agora, o público vai votar para eliminar uma pessoa da dupla que está no quarto no secreto. Na quinta-feira, 26, o mais votado pelo público será eliminado do jogo. O outro participante que estava no quarto secreto volta para a casa.

