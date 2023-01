BBB 23: Bruna e Larissa vencem a primeira prova do líder

A dupla Bruna e Larissa conquista a primeira liderança do BBB 23 após prova de agilidade

Nesta quinta-feira, 19, Bruna Griphao e Larissa venceram a primeira Prova do Líder do BBB 23, da Globo. Eles foram os mais rápidos na dinâmica que exigiu rapidez e agilidade dos participantes.

A Prova do Líder foi feita em duas etapas. Na primeira parte, as nove duplas de participantes precisaram colocar as bolas dentro da área marcada em uma pizza. Um de cada vez, eles pegaram as bolas em um cesto e subiram na pizza, que se movimentava de acordo com o jeito que andavam. O mais rápido em cada rodada foi classificado para a próxima etapa. Os classificados foram: Key e Gustavo, Bruna e Larissa, e Paula e Gabriel.

Na segunda parte da prova, uma pessoa da dupla precisou pegar seis balões em um cesto e entregar para a outra pessoa, que precisou colocar os balões em um sanduíche. O mais rápido foi o vencedor da prova.