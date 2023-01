BBB 23: Gabriel Tavares afirma não ter trocado olhares com Anitta no reality: "Influenciaria o jogo"

Anitta, que já viveu um affair com Gabriel Tavares, se apresentou na primeira festa do reality show

Gabriel Tavares (24) afirma que não trocou olhares com Anitta (29) durante o show dela na primeira festa do BBB 23.

O modelo, que já teve um affair com a cantora, lembrou para os brothers que a artista não tinha permissão para interagir com os participantes de forma alguma.

"Ela estava olhando para todo mundo. Um olhar que ela dá, já influencia o jogo todo. Se ela olha pro [Cara de] Sapato e dá uma piscadinha, ele ia ficar como favorito aqui", refletiu.

Após sua performance no Big Brother Brasil, Anitta falou sobre sua relação com Gabriel em entrevista para o Gshow. "O conheço muito menos do que vocês imaginam", garantiu ela.

BBB 23: Saiba como será a formação do paredão e o quarto secreto

A primeira semana do BBB 23 será agitada até o dia da eliminação. Nesta quinta-feira, 19, o apresentador Tadeu Schmidt (48) revelou detalhes da formação do paredão e do quarto secreto.

Os participantes vão fazer o leilão pelo Poder Curinga na sexta-feira, 20, quando eles podem dar lances para ver quem ganhar o poder.

Nesta semana, o Poder Curinga será o voto da dupla com peso 2. No sábado, eles fazem a prova do anjo.

No domingo, 22, os participantes realizam a formação do paredão. A dinâmica será assim: dupla de anjos imuniza uma dupla; dupla líder indica outra dupla; casa vota em dupla; contragolpe da dupla mais votada pela casa; prova bate-volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe; dupla indicada pelos líderes + perdedores do bate-volta vão pro paredão. A votação vai perguntar: 'qual dupla deve ir para o quarto secreto?'.

Na terça-feira, 24, a dupla mais votada pelo público vai para o quarto secreto. Então, uma nova votação será iniciada. Agora, o público vai votar para eliminar uma pessoa da dupla que está no quarto no secreto. Na quinta-feira, 26, o mais votado pelo público será eliminado do jogo. O outro participante que estava no quarto secreto volta para a casa.