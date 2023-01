BBB 23: Anitta será atração da primeira festa do programa

Apresentador Tadeu Schmidt confirma a cantora Anitta como primeira atração musical do BBB 23 na festa desta quarta-feira, 18

A cantora Anitta (29) vai comandar a primeira festa na casa do BBB 23, que acontece na noite desta quarta-feira, 18!

No final do programa de terça-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt (48) confirmou a presença da artista na casa mais vigiada do Brasil. "Amanhã, aqui na Globo, ao vivo, dentro da casa do BBB 23, teremos festa com o show de Anitta. É imperdível, pessoal!", disse ele.

Após a confirmação da famosa como a primeira atração musical do reality show da Globo, o público já começou a especular como será o reencontro da cantora com seu ex-affair, o brother Gabriel.

Ainda na Casa de Vidro, o modelo contou como conheceu Anitta. Ele disse que postou um vídeo no TikTok e foi repostado pela cantora. Ele aproveitou a situação para trocar mensagens e contou: "Ela já me respondeu, a gente trocou umas ideias e, depois de um mês, ela foi para Floripa e me deu um salve. (...) A gente conversou em dezembro. Falamos assim: 'A gente se encontra no dia que der.'"

Vale lembrar que a última apresentação da poderosa na casa mais vigiada do Brasil foi em 2018.

Anitta é confirmada na primeira festa do BBB 23:

PREPARA! Avisa que ela tá chegando para a primeira festa do #BBB23! Já estamos todos envolvidos, @anitta! #RedeBBBpic.twitter.com/bcv82CbWaQ — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2023

BBB 23: Fred Nicácio e Marília são os mais votados em Jogo da Discórdia e se desconectam

Na noite de terça-feira, 17, aconteceu o primeiro Jogo da Discórdia na casa do BBB 23! Na dinâmica, os brothers tiveram que escolher as duplas com quem tiveram mais e menos sintonia no confinamento.

Após a votação, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado e disse que Marília e Fred Nicácio foram os mais votados, com dois votos, como a dupla com mais sintonia. Apesar disso, eles também foram os mais votados com menor sintonia, ao lado de Cristian e Marvvila. Ambos receberam 3 votos. "Podem se desconectar. Vocês estão livres a partir deste momento", disse o comandante da atração.

