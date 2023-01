BBB 23: lutador de MMA e amigo de Medina, Antonio "Cara de Sapato" é novo camarote

Antonio "Cara de Sapato" foi anunciado como amigo de diversos famosos, "brincalhão e divertido"

O novo anunciado do camarote é o lutador de MMA Antonio, mais conhecido como "Cara de Sapato". Amigo de Gabriel Medina, Chay Suede e João Vicente, seu perfil conta com fotos de curtição com vários famosos.

Antonio Carlos Junior é lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, compete na PFL (Professional Fighters Legue) e chegou a ganhar o cinturão uma vez. Ele tem 32 anos e é de João Pessoa.

O apelido curioso "Cara de Sapato" foi dado por um professor da época de jiu-jitsu. Ele afirma que não gostava do nome, mas acabou pegando e ficando.

Apesar de se mostrar como uma figura forte pela luta, ele se diz um cara brincalhão, divertido e tranquilo. “Eu sempre fui muito organizado, a desorganização me pega um pouco, então às vezes a gente fala verdades em tom de brincadeira. Mas tento sempre conversar”, afirma sobre a convivência. Ele ainda afirma que leva a vida de forma leve, mas pode ser explosivo

Sobre os relacionamentos amorosos, o atleta já chegou a ser casado, mas está solteiríssimo e "na melhor fase de sua vida". Como a maioria dos atletas, espera-se dele a competitividade e paixão por desafios.

Antonio diz que sempre acompanhou o reality, mas colocava sua carreira em primeiro lugar. “Sou viciado na competição, na adrenalina, e vi que esse era o momento de entrar no reality. Vou estar exposto e completamente fora da minha zona de conforto, e isso vai me evoluir como atleta e pessoa”, conta.

Confira as fotos de Antonio "Cara de Sapato":