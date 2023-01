BBB 23: Além de Medina, Bruna Griphao já viveu affair com outros famosos; confira!

Um dos nomes mais falados para o BBB 23, Bruna Griphao estará no reality! Veja alguns famosos com quem a atriz já ficou

Um dos nomes mais falados nas redes sociais para o BBB 23, a participação da atriz Bruna Griphao (23) foi confirmada nesta quinta-feira, 12, no reality show!

A artista, que trabalhou em novelas da Globo como Avenida Brasil, Malhação Casa Cheia, Haja Coração, entre outras obras, integra o grupo Camarote da atração comandada por Tadeu Schmidt (48).

Dona de um corpaço, atualmente, Bruna está solteira, mas já viveu affair com alguns famosos, entre eles, o surfista Gabriel Medina (28). Os dois tiveram um romance em 2018, quando ela tinha 19 anos. Bruna chegou a viajar para a casa do atleta em Maresias, no litoral norte de São Paulo, em novembro. Mas os dois já estavam se relacionando desde maio daquele ano, quando foram vistos juntos em show do cantor Thiaguinho.

Em janeiro de 2019, após a relação com Medina ter esfriado, Bruna foi vista em agarradinha com o funkeiro Matheuzinho, conhecido pelo hit Sou Teu Fã, em parceria com o KondZilla, durante viagem para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Anos depois, entre romances com anônimos, a atriz também se envolveu com João Zoli(30), Nas redes sociais, os dois chegaram a publicar vídeos juntos em clima de romance e também foram flagrados em praias da Zona Oeste do Rio. Ele também costumava deixar comentários misteriosos em publicações de Bruna no Instagram.

Depois de Zoli, Bruna Griphao também viveu affair com o ator João Guilherme (20), ex de Jade Picon (21) e filho do cantor Leonardo (59). Os dois foram vistos juntos em uma balada no Rio de Janeiro e em um restaurante em janeiro de 2022. Na época, João Zoli chegou a comentar em publicação sobre o caso de Bruna com João: "Cada cabeça, uma sentença e cada um com seus valores. Na falta deles, não é preciso expor ninguém, a pessoa cai pelas próprias pernas", disparou o ex de Gabi Prado.

Bruna Griphao anuncia que lançará sua primeira música

Aproveitando que seu nome estava muito em alta na última semana, na terça-feira, 10, Bruna anunciou carreira musical e revelou aos fãs que vai lançar sua primeira música no dia 06 de fevereiro. "Vim aqui contar uma novidade pra vocês que é a novidade que eu acho que tô mais ansiosa pra falar... Porque eu nunca achei que fosse possível, eu nunca achei que fosse capaz, eu nunca achei que fizesse parto desse nicho. Eu sempre me autossabotei nesse lugar", iniciou ela.

"Então, eu tô aqui pra falar que se essa é a sua verdade, se você acredita nisso, e se é o que você ama, é possível sim! Então, eu vim aqui contar pra vocês que eu simplesmente vou lançar minha primeira música dia 06 de fevereiro em todas as plataformas digitais", contou.

