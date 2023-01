Bruna Griphao dá notícia aos fãs em meio a boatos de BBB 23: "Novidade"

Cotada para participar do BBB 23, atriz Bruna Griphao vai lançar sua primeira música, 'Bandida': ''Nunca achei que fosse capaz''

A atriz Bruna Griphao (23) aproveitou que seu nome está super em alta nas redes sociais para se lançar como cantora!

Nesta terça-feira, 10, a famosa, que viveu a Princesa Leopoldina na novela da Globo, Nos Tempos do Imperador, em 2021, anunciou aos fãs que vai lançar sua primeira música, Bandida, no dia 06 de fevereiro.

"Vim aqui contar uma novidade pra vocês que é a novidade que eu acho que tô mais ansiosa pra falar... Porque eu nunca achei que fosse possível, eu nunca achei que fosse capaz, eu nunca achei que fizesse parto desse nicho. Eu sempre me autossabotei nesse lugar", iniciou ela, que é um dos nomes mais falados para o BBB 23, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Então, eu tô aqui pra falar que e essa é a sua verdade, se você acredita nisso, e se é o que você ama, é possível sim! Então, eu vim aqui contar pra vocês que eu simplesmente vou lançar minha primeira música dia 06 de fevereiro em todas as plataformas digitais", revelou a famosa.

Ao finalizar, ela reforçou que o sonho parecia impossível: "Eu tô com essa cara e essa voz porque eu tô acabada de trabalhar, mas eu tô muito, muito feliz. Eu realmente nunca achei que isso fosse possível. Eu tenho me preparado, tenho estudado, tenho feito tudo pra isso acontecer e eu espero que vocês gostem."

Bruna Griphao anuncia carreira musical:

Internautas reagem a rumores de Bruna Griphao e Yasmin Brunet no BBB 23

O BBB 23 começa no próximo dia 16 de janeiro e muitos nomes de famosos tem sido cotados para a edição deste ano do reality da TV Globo! Entre eles, estão os nomes de duas ex do surfista Gabriel Medina (28), a modelo Yasmin Brunet (34), com quem ele foi casado por um ano, e a atriz Bruna Griphao, com quem viveu affair antes do relacionamento com a filha de Luiza Brunet.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Bruna Griphao está confirmada no grupo Camarote do BBB23. Nas redes sociais, após as especulações dos nomes das artistas para o confinamento, os internautas se animaram e comentaram sobre uma possível rivalidade das duas no programa comandando por Tadeu Schmidt (48).

"O Boninho colocou Bruna Griphao e Yasmin Brunet no BBB 23, as duas não se suportam, já quero rivalidade entre elas do começo ao fim", disse um internauta.

Vale destacar que outros nomes como Agnes Nunes, Paula Fernandes, Lívia Andrade, MC Guimê, Camila Loures, João Guilherme, Vanessa Lopes, Aline Wirley, Lucas Lucco, Fred, também tem sido cotados.

