Após flagra de Bruna Griphao com João Guilherme, ex-affair da atriz dispara: ''Cada um com seus valores''

João Zoli, apontado como affair de Bruna Griphao, comentou sobre o novo romance da atriz com João Guilherme, filho do cantor Leonardo

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 10h07 - Atualizado às 10h15

A atriz Bruna Griphao (22) está vivendo um novo romance!

O perfil de fofocas Gossip do Dia compartilhou um flagra exclusivo da intérprete da Princesa Leopoldina na novela das seis, Nos Tempos do Imperador, com o filho do cantor Leonardo (58), João Guilherme (19).

Os dois foram vistos juntos em uma balada no Rio de Janeiro no último domingo, 23, e em um restaurante.

Após o post da página, o ex-affair de Bruna, João Zoli (29), fez questão de comentar na publicação sobre o novo romance da artista.

"Cada cabeça, uma sentença e cada um com seus valores... Na falta deles, não é preciso expor ninguém, a pessoa cai pelas próprias pernas", disparou o modelo e ex-Fazenda nos comentários.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o envolvimento de Bruna com Zoli, que teve início no final do ano passado, teria chegado ao fim após ele ter publicado um vídeo com a atriz nas redes sociais, o que teria desagradado Griphao.

Nas vésperas do réveillon, João Zoli, que é ex-noivo de Gabi Prado (34), chegou a comentar um clique de Bruna Griphao na web, confirmando os rumores de affair entre os dois na época.

Veja o flagra de Bruna Griphao com João Guilherme e o comentário de João Zoli sobre o affair:

