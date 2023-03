BBB 23: Fred detona brother e declara voto: ''Tem que rodar''

Em conversa sobre o jogo, Fred dos Desimpedidos revelou outro alvo além de Ricardo Alface na casa

Após os últimos desentendimentos na casa, Fred dos Desimpedidos está mais focado do que nunca no paredão. Depois de convocar Ricardo Alface para berlinda e garantir que o Brasil quer vê-lo fora da casa, o influenciador comentou em conversa com seus aliados que tem outro alvo no jogo.

Na madrugada desta quarta-feira, 08, o ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, citou Cezar Black e Domitila como possíveis votos. Mc Guimê então deu sua opinião sobre o enfermeiro, que, segundo ele, iniciou o jogo meio perdido.

“Começou a ter uma postura totalmente errada. Começou a colar nuns aliados, que eu acho, no meu ponto de vista, que ele via como forte. Então começou a se aproximar. E, de certa forma, essas pessoas que ele tinha como fortes aqui dentro, foram pessoas que saíram”, comentou o cantor.

O artista então taxou Cezar como influenciável e que quando decide falar acaba tendo atitudes equivocadas. Ele usou de exemplo o conflito entre o brother e Marvvila no Jogo da Discórdia de segunda-feira, 06. "Esse cara não se posicionou uma vez certo aqui no game pra mim", falou o esposo de Lexa.

++ Fred revela que não tem medo de paredão com Ricardo Alface: ''Brasil vê''

Fred então opinou: "Pra mim, o pior é a questão da Marvvila. Ele é o que mais se vitimiza. Um dos, porque agora a Domitila chegou forte, pra se vitimizar. Mas só que fica chorando pelos cantos, a gente fica com dó do cara. Aí quando a menina tá mal, ele faz o que faz? Tem que rodar".

Brothers detonam Fred

Alguns brothers se reuniram para detonar Fred. Cezar Black, Domitila Barros e Key Alves desceram a lenha no youtuber e falaram que as máscaras de seus rivais vão cair alguma hora. Os integrantes do Quarto Fundo do Mar ainda foram mais longe e chamaram o maior rival deles de babaca, dizendo que ele tentou fazer VT dentro da casa mais vigiada do país.