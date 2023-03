BBB23: Usuários citam Bianca Andrade após Fred Desimpedidos causar na casa: ‘Como aguentou?’

Empresária Bianca Andrade é citada nas redes sociais por conta de comportamento de Fred Desimpedidos no BBB23

Nesta terça-feira, 7, a empresária Bianca Andrade acabou sendo muito mencionada nas redes sociais por conta de seu ex-marido, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Os usuários começaram a citar a influenciadora após as atitudes do brother dentro do Big Brother Brasil 23 após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 6, que foi bem exaltado.

Comandando os trending topics do Twitter, os usuários ficaram inconformados com a forma destemperada que o influenciador agiu dentro do reality show, e brincaram dizendo que agora sabiam o motivo do relacionamento de Fred e Bianca terem acabado.

“Fred Bruno nunca me desceu, e depois desses dias no BBB, que macho insuportável! Boca Rosa, querida? Como?”, disse um usuário. “Boca Rosa nunca esteve tão certa em largar esse aí”, comentou outro. “Boca Rosa aguentou foi muito”, enalteceu um terceiro, de forma irônica. “A grandiosa Boca Rosa merece um prêmio por ter aguentado esse homem feio arrogante e fdp por muito tempo, ainda bem que a lenda se livrou do encosto”, disparou um fã.

Imagino o tanto que a Boca Rosa sofreu com esse maluco sendo a abusivo e manipulando o psicológico dela! Ranço #bbb23https://t.co/Csdlq9HGii — Catarina do Motocross (@aapa1919) March 7, 2023

Fred critica atitude de sister

O Big Brother Brasil 23 está pegando fogo! Ainda nesta terça-feira, 07, o youtuber Fred voltou a criticar a atitude de Sarah. Irritado, o influenciador detonou o comportamento da sister após a indicação ao paredão e afirmou que não pretende mais conversar com ela.

"Ter toda essa reação, toda essa repulsa que ela está comigo... Foi o que falei: na minha vida, isso aqui é um jogo, isso aqui uma hora vai acabar, não tô preocupado com o jogo, isso aqui a gente vai até quando as nossas atitudes aqui dentro refletem, mas quem julga é quem está lá do lado de fora. Eu sempre me preocupo além disso", começou ele.

Em seguida, Fred falou sobre ter chamado a psicóloga para conversar antes da formação do paredão. "Quis ser claro com ela, não quis ser rude, não quis ser duro de dá-lhe uma surpresa no peito dela (...) expus meu grupo, agora ela está me tratando assim. Eu, pra mim, não quero também mais trocar ideia", afirmou ele.