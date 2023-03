BBB23: Brothers seu unem para detonar Fred Desimpedidos: ‘Babaca’

Revoltados com as atitudes do youtuber Fred Desimpedidos, alguns confinados se reúnem para falar mal do brother

Nesta terça-feira, 7, alguns brothers confinados no Big Brother Brasil 23 se reuniram para detonar o rival! Em uma conversa que contava com o enfermeiro Cezar Black, a Miss Alemanha Domitila Barros e a jogadora de vôlei Key Alves desceram a lenha no youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e não foi pouco!

Em uma conversa bem quente, eles falaram que as máscaras de seus rivais vão cair alguma hora. O grupo que faz parte do Quarto Fundo do Mar foi ainda mais longe e chamou o maior rival deles de babaca, dizendo que ele tentou fazer VT dentro da casa mais vigiada do país.

“Ele é um babaca”, disse Cezar Black. “Babaca. Veio aqui fazer VT e mais nada”, completou Key. “Aqui não é sobre quem ganha mais prova, não. Sua história aqui dentro é feito de outras coisas”, continuou seu raciocínio, o enfermeiro. “Principalmente caráter. Aqui a galera julga você por caráter. E foi mostrando ontem quem é. Eu me surpreendi, não imaginava isso dele”, acrescentou a jogadora de vôlei.

“Não consigo mais viver assim. Não consigo sentar lá e ficar nesse papo, não tem o menor clima. Se for para jogar sozinho até o final, fico sozinho sem problema nenhum”, finalizou o enfermeiro. "Aprendi muita coisa na vida, mas a lidar com isso eu não aprendi, não”, confessou Domitila.

Sarah Aline continua detonando Fred após briga no Jogo da Discórdia

Sarah Aline continua irritada com Fred após ter sido indicada por ele ao paredão e também por causa da briga deles no Jogo da Discórdia. Em um desabafo com Ricardo, ela contou que não se arrepende de ter enfrentado o brother e deu a entender que não deixar essa nova rivalidade de lado. Ela contou que não se arrepende de sua atitude durante o Jogo da Discórdia, quando decidiu enfrentá-lo por tê-la colocado no paredão sem a chance da prova bate-volta. “Se todas as vezes que eu for pro paredão, isso me desesperar, eu vou fazer isso”, disse ela. Então, ela disparou contra Fred. “Mas agora quem vai se desesperar aqui dentro vai ser ele”, contou.

