BBB 23: Sarah Aline dispara: 'Quem vai se desesperar vai ser ele'

Sarah Aline continua detonando Fred após briga no Jogo da Discórdia e desabafa sobre nova rivalidade: 'Vai se desesperar'

A sister Sarah Aline continua irritada com Fred após ter sido indicada por ele ao paredão e também por causa da briga deles no Jogo da Discórdia do BBB 23, da Globo. Em um desabafo com Ricardo, ela contou que não se arrepende de ter enfrentado o brother e deu a entender que não deixar essa nova rivalidade de lado.

Ela contou que não se arrepende de sua atitude durante o Jogo da Discórdia, quando decidiu enfrentá-lo por tê-la colocado no paredão sem a chance da prova bate-volta. “Se todas as vezes que eu for pro paredão, isso me desesperar, eu vou fazer isso”, disse ela.

Então, ela disparou contra Fred. “Mas agora quem vai se desesperar aqui dentro vai ser ele”, contou.

A Sarah falando que o Fred disse que ela estava desesperada, mas agora quem vai se desesperar vai ser ele. #BBB23



Sarah Aline desabafa no Raio-X

Na manhã desta terça-feira, 7, Sarah Aline usou o espaço do Raio-X para desabafar sobre o que aconteceu nos últimos dias e contou sobre a mágoa de Fred. "Gente, eu estou muito nervosa, muito ansiosa, muito angustiada. Não é legal essa posição. Ontem tivemos Jogo da Discórdia e, para mim, é surreal ouvir: 'Gosto muito de você, minha intenção não foi essa'. Mas estou no Paredão", disse ela.

"Ouvi que é espantoso ver que eu estou desesperada e que eu sou uma pessoa maldosa por reagir a essa situação. Eu não sou uma pessoa maldosa. Ou ouvir que a gente não tinha pacto, que a gente tinha amizade, por isso que a gente não se votava. Mas, na verdade, a gente não tinha um pacto nem amizade, porque eu estou no Paredão", finalizou.