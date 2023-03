BBB 23: Fred fala que não tem medo de Paredão com Ricardo: ''Brasil vê''

Após chamar Ricardo para o paredão, Fred revelou para brothers que não tem medo da berlinda e que confia no Brasil

Após a eliminação de Key Alves no jogo, Fred dos Desimpedidos falou na madrugada desta quarta-feira, 08, sobre ir ao paredão com Ricardo Alface, brother que convocou para a berlinda no último Jogo Da Discórdia.

Larissa, sua aliada e affair no BBB 23, apontou que caso duas pessoas do mesmo grupo caiam na paredão o público pode se juntar para tirar a terceira. "Por exemplo, o povo tá gostando muito da amizade do Sapato e da Amanda (...) Às vezes, eu não fiz nada, mas como o povo tá gostando muito deles aqui dentro, eu vou sair", pensou a sister.

"Até agora, das pessoas que saíram, nenhuma foi nesse exemplo que eu dei. Todas as pessoas que saíram foi por alguma coisa que elas fizeram. Mas pode chegar [nisso]", completou a professora de Educação Física.

Fred então comentou sobre seus adversários irem com ele para o paredão: "Dependendo da configuração, tudo pode acontecer. Esse negócio de duas torcidas, se vir o Black [Cezar] e o Alface [Ricardo], que agora eles são unha e carne, eu não tenho medo desse Paredão".

Mc Guimê também deu sua opinião. "E não dá nem pra entender a leitura que o Brasil ia ter, porque os dois eram, de certa forma, grandes adversários. Agora eu não sei se o Brasil vê como rivais, porque nós não estamos mais enxergando [isso] aqui dentro", falou.

Ainda nesta quarta-feira, 08, Ricardo Alface revelou quem são seus alvos no jogo.

Usuários citam Bianca Andrade após Fred Desimpedidos causar na casa: ‘Como aguentou?’

Na terça-feira, 7, a empresária Bianca Andrade acabou sendo muito mencionada nas redes sociais por conta de seu ex-marido, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Os usuários começaram a citar a influenciadora após as atitudes do brother dentro do Big Brother Brasil 23 após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 6, que foi bem exaltado.

Comandando os trending topics do Twitter, os usuários ficaram inconformados com a forma destemperada que o influenciador agiu dentro do reality show, e brincaram dizendo que agora sabiam o motivo do relacionamento de Fred e Bianca terem acabado.

“Fred Bruno nunca me desceu, e depois desses dias no BBB, que macho insuportável! Boca Rosa, querida? Como?”, disse um usuário. “Boca Rosa nunca esteve tão certa em largar esse aí”, comentou outro. “Boca Rosa aguentou foi muito”, enalteceu um terceiro, de forma irônica. “A grandiosa Boca Rosa merece um prêmio por ter aguentado esse homem feio arrogante e fdp por muito tempo, ainda bem que a lenda se livrou do encosto”, disparou um fã.