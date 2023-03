BBB 23: Ricardo revela três brothers que são seus alvos na casa: ''É errado''

Ricardo Alface revelou em conversa com sister quais são as pessoas que estão na sua mira

Após os últimos acontecimentos envolvendo Fred dos Desimpedidos, Ricardo Alface declarou seu voto no influenciador e nas aliadas dele. Na madrugada desta quarta-feira, 08, após a eliminação de Key Alves, o biomédico conversou com Sarah Aline sobre quem são essas pessoas que ele deseja colocar no paredão.

"Preciso falar quem são meus focos?", disse o biomédico. "Eu já sei. Fred, Lari...", falou a ex-emparedada. "Bruna depois", apontou ele a atriz que está no trio do quarto Deserto.

Alface comentou sobre a estratégia de colocar nomes que ainda não foram para a berlinda e também sobre já ter desafiado Fred para ir ao paredão durante o último Jogo da Discórdia.As coisas que ele falou pra mim, que ele fez pra mim, pra você e outras coisas. Me julgar, sendo que fez a mesma coisa. O que ele fez de ter amizade com vocês, estar se defendendo, você pode fazer o que quiser no game, não está errado. Mas ele jurou outra pessoa que fez uma parada diferente, mas teve o mesmo resultado, que era se defender, e diz que é errado. Pra mim, isso aí não passo", declarou.

Ricardo ainda lembrou o momento que o ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, afirmou que o biomédico não era querido pelo público e que o Brasil queria vê-lo fora da casa. "Quem é ele pra falar uma parada dessas?", questionou o comentário do youtuber.

Ricardo abandona Quarto Deserto após ser detonado por ex-aliados

Ricardo abandonou de vez seu grupo, o Quarto Deserto na tarde de terça-feira, 07. A decisão partiu depois de uma nova discussão acalorada com seus ex-aliados, que estão revoltados com o posicionamento do biomédico desde a formação do último paredão.

Tudo começou quando Ricardo procurou os integrantes do quarto para falar sobre os acontecimentos da última noite. Nada contentes com as justificativas do brother, o grupo Deserto tentou alertar que o biomédico estava se aproximando demais dos rivais e a discussão começou.

Em meio a uma gritaria generalizada, Bruna condenou as atitudes do brother, que trouxe uma treta antiga pra discussão: “Eu nunca te chamei de traíra, de maluco, nunca te chamei de nada disso”. Ricardo rebateu: “Falou sim, falou que eu precisava de tratamento, isso eu não esqueço não”. “

Ainda com os ânimos aflorados, Bruna detonou Ricardo enquanto chorava: “Você é agressivo, você é ruim, você é uma pessoa ruim. Olha como você é baixo. Você é a pessoa mais incoerente que eu já conheci na vida. Tudo o que fizerem com você eu vou bater palma, porque você merece”, declarou. Após a tensa discussão, o biomédico pegou suas malas e foi para o Quarto Fundo do Mar.