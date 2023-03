BBB 23: Detalhe inusitado faz Bruna Griphao desconfiar de Dania Mendez

Bruna Griphao conversa com os brother sobre a chegada de Dania Mendez, e detalhe inusitado chama atenção da atriz

A chegada de Dania Mendez a casa do BBB 23 agitou os participantes, que se reuniram para falar sobre a nova integrante.

Na área externada, alguns brothers falaram sobre a entrada da visitante, que chegou na tarde desta quarta-feira, 15, após o Big Fone tocar. Cezar Black atendeu ao chamado, e chegou a brincar com a situação, achando que teria a oportunidade de mandar alguém ao paredão.

"Na minha hora de pegar o Big Fone e botar a Bruna no Paredão...", diz o enfermeiro, dando risada. Ao ouvir o comentário do colega de confinamento, Bruna Griphao brincou: "Meu irmão, quando ele atendeu... ai ai", disse ela sobre a possibilidade de ser mandada para a berlinda.

Em seguida, a loira confessou para os brothers que acredita que Dania seja atriz, e dividiu sua teoria sobre a mexicana. "Eu acho que ela é uma atriz, acho que não veio de lá não. Porque, mano, a unha do pé dela tá perfeita", observou.

Cezar concordou com Griphao: "Quando ela falou dos participantes da Casa [La Casa de los Famosos], parecia que ela tinha estudado", completou o brother.

Ricardo alerta Dania sobre sister

Dania Mendez surpreendeu os confinados ao entrar no BBB 23 na tarde desta quarta-feira, 15, e durante a sua recepção, ela já foi informada sobre algumas intrigas entre os novos colegas de reality.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Bruna Griphao brinca sobre as tretas da casa: "Nesse clima, hostil", ela explica para Dania. Amanda também entra na brincadeira: "Clima de falsidade, entendeu?", comentou. Ricardo observa a conversa atento e dispara sobre a atriz, com quem tem uma rixa: "Oh, não confia, não confia", aconselha a mexicana, que dá risada assistindo às acusações.

