BBB 23: Ricardo detona Bruna Griphao para Dania Mendez: “Não confia”

A mexicana Dania Mendez acaba de entrar no BBB 23, mas já está por dentro das intrigas do reality

Dania Mendez (31) surpreendeu os confinados ao entrar na casa mais vigiada do Brasil na tarde desta quarta-feira, 15. A influenciadora digital trocou de lugar com a ex-sister Key Alves (23) e está fazendo intercâmbio no BBB 23. Durante a sua recepção, a gata já foi informada sobre algumas intrigas entre os novos colegas de reality.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Bruna Griphao (23) brinca sobre as tretas da casa: “Nesse clima, hostil”, ela explica para Dania. Amanda (31) também entra na brincadeira: “Clima de falsidade, entendeu?”. Ricardo (30) observa a conversa atento e dispara sobre a atriz, com quem tem uma richa: “Oh, não confia, não confia”, aconselha a mexicana, que dá risada assistindo as acusações.

As sisters imediatamente reagem e levantam um coro contra o conselho de Ricardo: “Oh vamo com calma, se não vamos começar a brigar”, “Calma, vai com calma”, elas disparam em tom de bom humor. Amanda se vira para Dania e detona: “A gente chama aqui de gatos sorrateiros”. O biomédico dá risada, enquanto a nova confinada assiste a cena surpresa.

Amanda empurra Sapato para os braços da mexicana: "Dei a minha aprovação"

Assim que entrou no BBB 23, Dania Mendez, que estava confinada no ‘La Casa de Los Famosos’, reality mexicano que abrirá as portas para a ex-sister Key Alves, causou um alvoroço entre os confinados brasileiros. Mas a influenciadora chamou a atenção de um brother em particular, Antônio Cara de Sapato (32)

O lutador foi incentivado a dar em cima da nova sister: "Vai Sapato", disseram. Até Amanda, que é shippada com Sapato fora da casa, deu seu apoio para a relação: “Dei minha aprovação”, a médica declarou e pareceu bem tranquila. Antonio ficou visivelmente constrangido, mas não escondeu sua empolgação com a chegada da mexicana. Na internet, o vídeo do momento repercutiu e os fãs do casal DocShoe reagiram.