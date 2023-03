BBB 23: Aline Wirley passa vergonha ao detonar brother: ''Bem hipócrita''

No Jogo da Discórdia, Aline Wirley passa vergonha ao tentar criticar brother, que logo lhe deu resposta direta

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, a cantora Aline Wirley decidiu se posicionar sem medo e de forma incisiva, após semanas bem "quietinha" na casa. Apontada como "planta" por alguns participantes, ela decidiu mudar sua imagem durante a dinâmica e escolheu o ator Gabriel Santana para isso.

"No meu ponto de vista, você é uma pessoa aqui dentro que fez as coisas parecendo ser sem intenção e eu nunca entendi", começou ela disparando para o artista.

"Você falava sem querer falar, votou sem querer votar, me colocou no Jogo da Discórdia e me disse que foi sem intenção, sem intenção de me colocar no Jogo da Discórdia ou de me fazer parecer traíra para o Fredão [Fred Nicácio] e com relação à Marvvila, colocando minha lealdade em pauta (...). Você me pediu desculpas falando 'não foi a minha intenção', e eu não consegui entender, porque aqui a gente tem que ter intenção", disparou a sister.

Em seguida, no seu direito de resposta, Gabriel Santana logo rebateu as acusações. "Eu sinto que você está sendo bem hipócrita, porque a primeira pessoa a pedir desculpas foi você. Segundo, você fala que a gente nunca teve conexão, mas há duas ou três festas atrás a gente falou justamente de conexões, que a gente sempre queria", falou ele.

Indignada, Amanda detona brother e revela opinião: ''Tá se achando''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, mexeu com o humor dos brothers. Após a dinâmica, Amanda acabou se envolvendo na discussão de Ricardo e Cezar Black. Em conversa com Aline Wirley, a médica desabafou detonando Alface.

Indignada ao ser barrada ao tentar se envolver no bate boca dos dois, a doutora revelou que não está gostando do jogo do biomédico.

"Realmente tá se achando o dono do jogo agora, ele que dita as peças, ele que é o Big Boss agora", reclamou ela para a cantora.

E falou mais o que acha: "Pra mim ele tá com ar de superioridade... E olha pra mim e fala: "aqui não", eu vou aonde eu quiser, eu falo o que ele quiser, ele faz isso com todo mundo", declarou como vê a postura do brother.