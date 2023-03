BBB 23: Gabriel Santana é questionado sobre possível futuro com Bruna Griphao e dispara: “Não sei”

O ator Gabriel Santana comentou com aliados se imagina um possível relacionamento com Bruna Griphao após o BBB 23

Na madrugada desta terça-feira, 28, depois de um polêmico Jogo da Discórdia, Gabriel Santana abriu seu coração no BBB 23 sobre um possível futuro com Bruna Griphao.

Em conversa no Quarto da Líder com Sarah Aline, Ricardo e Márvvila, o brother comentou sobre a possibilidade de um relacionamento entre os dois após o reality.

“Falou: ‘Eu quero ficar com você, mas lá fora a gente conversa’. E já deixou claro, com palavras. As coisas têm mudado”, comentou o ator sobre como está a situação com Bruna na casa.

A líder da semana, Sarah Aline, concordou: “E é perceptível”. E Ricardo comentou sobre a relação entre os dois dentro da casa: “Cada um faz o que tem que fazer”.

Gabriel, então, abriu seu coração: “Eu já falei pra Sarinha, eu sei que a gente não vai ficar aqui dentro. Eu não sei se lá fora eu quero. Eu não sei se lá fora isso vai fazer sentindo. Enquanto tá aqui dentro e tá legal, eu não tô me machucando. E, claramente, ela não tá se machucando, tranquilo. Se algum dia isso começar a me afetar negativamente, eu vou ser o primeiro a dar um passo pra trás”.

Ricardo questionou o ator: “Mas isso não é vontade da reciprocidade?”. “Não. Mas o lugar de reciprocidade é, o que eu ofereço pra ela não é ‘quero ficar com você’, é ‘quero dar carinho pra você’. E ela cada vez mais tem sido carinhosa comigo. Não só recebendo carinho, ela tem me dado muito carinho, muito afeto”, respondeu o brother.

Márvvila fez coro à fala do ator e comentou como percebe a relação do possível casal na casa: “Tá tendo uma troca muito grande entre os dois. Uma procura tanto da parte dela, quanto da parte dele. De carinho de ambas as partes”.

“Eu não tô investindo pra ficar com ela aqui dentro. E eu sou a primeira pessoa a falar que lá fora eu não sei o que vai acontecer. E me conhecendo, acho que se pá não vai rolar nada”, ainda adicionou Gabriel.

Ao ouvir a negativa sobre um relacionamento, Sarah Aline comentou: “Não se antecipa”. E Gabriel explicou: “Eu moro em São Paulo, ela mora no Rio. Eu nunca fui o tipo de cara que morando num estado diferente vou ficar investindo”.

Edredom!

Nesta madrugada também teve edredom no BBB 23! Sarah Aline e Ricardo protagonizaram momento quente no Quarto da Líder.

Embaixo do edredom, o biomédico disse à Líder: "Fica tranquila comigo, tá? Não vou fazer mais 'caca'". A psicóloga acalmou o brother: "Eu também não tô aqui num lugar de te controlar. A gente entrou aqui sozinho. Não quero ter esse lugar, só me preocupo. Só isso. Ao mesmo tempo não posso deixar isso travar meu jogo, meus pensamentos”.