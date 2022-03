BBB 22: Lucas Bissoli, Paulo André e Pedro Scooby formam o décimo paredão do reality; vote em quem deve sair

O décimo paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Lucas Bissoli (31), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33).

Após Paulo André, anjo da semana, imunizar Arthur Aguiar (33), a votação começou com a indicação da líder Linn da Quebrada (31), que foi bem sucinta para colocar Paulo André na berlinda.

Conforme a dinâmica da semana, LucasBissoli, o mais votado pela casa, puxou Eliezer (31) por contragolpe. Pedro Scooby, sendo o segundo que mais recebeu votos, também foi para o paredão. Os três acabaram indo para o Bate e Volta.

Pela prova, Lucas Bissoli e Pedro Scooby se juntaram ao Paulo André. Eliezer se deu bem e se livrou do paredão.

Douglas Silva votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Paulo André votou em Lucas

Natália votou em Pedro Scooby

Eslovênia votou em Douglas Silva

Jessilane votou em Pedro Scooby

Eliezer votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Arthur votou em Lucas

Lucas votou em Eliezer

2ª Semana: Linn votou no PA

3ª Semana: Linn votou no PA

4ª Semana: PA imune

5ª Semana: Linn votou no PA

6ª Semana: PA líder

7ª Semana: PA imune

8ª Semana: PA imune

9ª Semana: Linn votou no PA

10° Semana: Linn indicou o PA direto#BBB22pic.twitter.com/z66go7rwvo