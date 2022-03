BBB 22: Dois indicados da casa vão para o paredão e mais votado dará contragolpe; confira a dinâmica da semana

Dinâmica da semana no Big Brother Brasil 22 é divulgada e novidades chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 00h59

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades da semana chamam atenção. Os dois indicados pela casa no paredão e o contragolpe do mais votado são as grandes novidades.

Confira o cronograma:

Sexta-feira

- Prova do Líder, em que todos jogam.

Sábado

- Prova do anjo.

Domingo

- Anjo imuniza uma pessoa;

- Líder indica uma pessoa;

- Casa vota no confessionário, sendo que os dois mais votados vão ao paredão;

- Somente o primeiro mais votado pela casa tem direito ao contragolpe;

- Caso os dois tenham o mesmo número de votos, irão decidir, quem indicar, em consenso;

- Qualquer outro empate acima de duas pessoas em primeiro lugar, o líder escolhe quem ele quer salvar do paredão, até que sobrem dois emparedados. Ambos terão de escolher, em consenso, o contragolpe;

- Da mesma forma, se houver empate no segundo lugar, é o líder que escolher quem irá salvar, até que sobre um emparedado;

- Prova Bate-Volta