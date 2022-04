BBB 22: Equipe de Eliezer desabafa após brother sofrer ataques nas redes: ''Parem de perseguição''

Equipe de Eliezer questiona perfis que estão torcendo para que o empresário seja eliminado no paredão deste domingo, 10

O jogo está chegando ao fim para mais um dos confinados no BBB 22!

Estão no paredão Gustavo (31), Eliezer (32) e Lina (31). Mas, aparentemente, a disputa maior está entre o empresário e a cantora.

Isso chateou um pouco a equipe do participante com risada de porquinho, que usou as redes sociais neste domingo, 10, para desabafar.

Tanto no Instagram quanto no Twitter, os adms publicaram um texto apontando que o brother vem sofrendo alguns ataques.

“Estamos sofrendo uma onda de ataques de verificados nas redes, verificados estes que talvez nem assistam ao programa 24 horas e nem votam, para julgar sobre a conduta de jogo e caráter dos participantes, questionando o porquê Lina sair pro Eli”, começaram dizendo.

“O paredão é triplo, pessoal!”, afirmaram em seguida. “Por favor, parem de perseguição com o Eliezer, a Lina é incrível, mas o Eli também tem seu valor, assim como todos os participantes do programa. Não precisa diminuí-lo pra enaltecer ou torcer para outro. Mostrem os valores e boas ações dos seus favoritos, vamos agir com menos ódio…”

“Lembrando que somos ‘Fora Lina’ de forma estratégica, após os adms dela puxarem ‘Fora Eli’, sendo totalmente incoerente no jogo. Mas vamos seguir de forma limpa, afinal da porta pra cá, abre-se um novo ciclo pra todos eles!”, concluíram.

Confira o desabafo feito pela equipe de Eliezer:

