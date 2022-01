Internet questiona "risada de porco" de Eliezer: "Se perdeu no personagem?"

A internet não perdoa mesmo! Os internautas sentiram falta da risada de porquinho do brother, Eliezer (31) e questionaram nas redes sociais.

A risada divertida de Eliezer foi bastante comentada no início do programa, e sua irmã, Isabela já falou sobre a característica e comprovou que o designer realmente ri dessa forma.

Mas nas redes, a web não perdoou e viu que Eliezer tem deixado essa risada de fora com os papos do dia a dia na casa.

No Twitter, a web comentou: "Já faz uns cinco dias que Eliezer esqueceu da risada de porco", escreveu um internauta, que foi respondido por outro: "Isso não aconteceria se o Nego Di estivesse lá", brincou.

vai cair a máscara da risada do eliezer

o desespero do tiago abravanel com a risada do eliezer KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB22pic.twitter.com/yERpc9AXy4