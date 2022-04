Enquete BBB: Confira as parciais do décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil

Saiba quem deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil 22 na noite deste domingo, 10

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 12h10 - Atualizado às 12h17

Na noite deste domingo, 10, acontecerá mais uma eliminação no BBB 22.

Eliezer (32), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) disputam a preferência do público para seguirem no reality show.

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Lina deve ser a eliminada da noite. Até o momento a sister está com 76% dos votos. Gustavo com 12,80% e Eliezer tem apenas 11,20%.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, a tendência é a mesma: a eliminação da atriz e cantora.

Conforme a última divulgação, Lina está com 68,74% dos votos. O segundo e o terceiro lugar, no entanto, é diferente. No Votalhada, Eliezer está com 23,88% e Gustavo com 7,38%.

Confira as parciais da enquete:

