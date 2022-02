BBB 22: Após beijo, Eliezer diz que votará em Natália: ''Deixei muito claro''

Em conversa com sisters, Eliezer comentou que contou para Natália que votará nela mesmo após terem ficado

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 07h24

Parece que o beijo de Eliezer (31) e Natália Deodato (22) não conseguiu evitar um possível voto do brother na sister nos próximos dias.

Em conversa com Maria(21), Eslovênia(25) e Brunna Gonçalves (30), o empresário comentou que a designer de unhas é sua opção de voto.

"Se a Natália for e tiver um contragolpe da casa, eu vou", disse Eliezer. "Pode ser, porém, ela é uma caixinha de surpresa", comentou Maria.

O brother então contou que já conversou com Natália sobre o assunto. "Eu já deixei muito claro que ela é minha opção. Acho que ninguém da casa deixou claro assim como deixei para ela. Mesmo depois de ontem", declarou ele.

Beijo de Eliezer e Natália

Na última festa na casa mais vigiada do Brasil, Eliezer ficou com Natália e depois os brothers acabaram dando um beijo triplo com Maria.

Nesta quinta-feira, 10, o acontecimento repercutiu fora da casa não apenas por se tratar de um beijo triplo, mas também devido o herpes de Eliezer.