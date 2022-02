BBB 22: Maria fala sobre beijo de Eliezer e Natália: ''Não me importei''

Após beijo de Eliezer e Natália, Maria comentou situação com Vinícius e disse não ligar deles terem trocado carícias

Após o beijo de Eliezer e Natália no quarto grunge, Maria (21) falou sobre o acontecimento na festa do líder desta quarta-feira, 09, em uma conversa com Vinícius (23).

Parecendo estar bem resolvida com a situação, a atriz comentou com o brother que já havia falado com Eliezer sobre o relacionamento que tinham dentro da casa.

"A gente tinha conversado entre a gente e não é uma coisa regrada. A gente não está apaixonado e ela se sentiu na liberdade de dar um beijo nele. Falei: 'você está de boa?, ela: 'eu estou', eu: 'espero que amanhã você se lembre do que fez' e ela: 'sim'. Quando ele chegou, ela falou que a gente podia fazer um trisal e falei: 'bom, um trisal já tem que é eu, Eli e Lina. A gente vai fazer um quarteto'. Ela brincou e a gente deu um selinho", contou sobre o beijo triplo que deram no gramado.

"Eu não me importei porque eu estou bem e sei dos meus atos. Falei: 'Eli, você está de boa?' e ele foi na brincadeira, dando um selinho em todo mundo. Falei pra ela que estava de boa porque meu atrito não é esse. São coisas nossas que a gente conversou e está tudo bem. Eu quero que o Eli esteja bem com isso", completou.

Maria então declarou que não brigará por homem no reality: "Eu não tinha porque barrar porque ela podia entender que era rivalidade por causa de macho e não era isso. Realmente, meu problema não é esse. É entender que ela consentiu e ele também".

"Não vou me preocupar mais", disse Vinícius que protagonizou o beijo de Eliezer e Natália. "Realmente porque não é função sua", disse Maria.

Beijo de Eliezer e Natália

No quarto grunge, Eliezer e Natália ficaram na frente de Vinícius e Jessilane Alves (26). Após o acontecimento, eles foram falar com Maria e acabaram em um beijo triplo.