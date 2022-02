BBB 22: Eliezer pode ter passado herpes para sisters durante a festa

Após trocar beijos com participantes, Eliezer, que estava com ferimentos nos lábios, pode ter transmitido o vírus que causa herpes

10/02/2022

Durante a festa que rolou na madrugada desta quinta-feira, 10, Eliezer (31) acabou se tornando assunto nas redes sociais por ter possivelmente passado herpes para outras participantes do BBB22.

Após ter trocado um beijão daqueles com Natália (23), Maria (21), que também já havia ficado com o brother, apontou que ele não deveria ter feito isso por conta das feridas em seus lábios, as quais a atriz classificou como herpes.

“Não tem nenhum problema. Só fico preocupada por você estar com herpes e ela não ter ligado”, explicou a sister, ao ser questionada se havia se incomodado com o beijo dos dois.

A doença infecciosa, que acontece pela ação um vírus, é facilmente transmitida pela saliva. Por conta disso, Natália também poderia desenvolver a doença, assim como Linn da Quebrada (31), com quem a designer de unhas dividiu um cigarro.

Mais tarde, ainda na festa, Eliezer deu um beijo triplo com Natália e a própria Maria, que também pode ter sido infectada.