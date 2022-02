BBB22: Após vai e vem, Maria e Eliezer terminam a festa no edredom e web reage

A manhã desta quinta-feira, 3, começou quente para Maria e Eliezer, que chegaram aos "finalmentes"

A manhã desta quinta-feira, 03, no BBB22 começou quente para Maria (21) e Eliezer (31)! Após o fim da quarta festa do BBB22, o casal foi parar no edredom.

Maria e Eliezer se beijaram durante a festa, e quando o clima esquentou, a atriz sugeriu que os dois fossem para o quarto que estava vazio.

O casal chegou a combinar de ir "para o edredom" durante a madrugada, mas acabaram desistindo após comentários de Laís (30) e Vyni (23), que comentaram sobre o fato da família dos participantes estarem assistindo ao programa, o que deixou Eliezer hesitante.

Após o vai e vem da madrugada, Maria e Eliezer começaram a manhã com pegação no edredom, e chegaram aos finalmentes no quarto Lollipop enquanto os brothers e sisters dormiam.

E a web foi à loucura com o casal, mas também comentaram sobre o fato de Vyni atrasar a pegação entre Maria e Eli.

Maria e Eliezer terminam a festa no edredom e web reage:

