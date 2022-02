Big Brother / Clima esquentou!

BBB 22: Após beijar Natália, Eliezer protagoniza beijo triplo com a sister e Maria

Na festa do líder, Eliezer trocou carícias quentes com Natália no quarto e depois deu beijo triplo nela com Maria

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 07h07

Eliezer beija Natália e Maria - Reprodução/Globo