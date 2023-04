Após término de Gustavo e Key Alves, Paula Freitas posta indireta: ''Reflexiva''

Após o fim do relacionamento de Gustavo e Key Alves, ex-BBB Paula Freitas faz post misterioso e fãs apontam alfinetada no ex-casal

Após a confirmação do fim do relacionamento de Gustavo (28) e Key Alves (23), a ex-sister Paula Freitas (28), que esteve confinada com os dois no BBB 23, fez um post misterioso nas redes sociais.

Em sua conta no Twitter, a biomédica fez uma publicação que alguns internautas apontaram como uma indireta para o agora ex-casal, que se conheceu e engatou o romance no reality show da Globo.

Ao postar uma imagem com a frase de Kabral Araujo, "Reza o ditado: "Quem avisa, amigo é"; se é AMIGO, avisar é bem-vindo", a paraense escreveu: "Tô reflexivah".

Os seguidores ainda comentaram sobre Paula estar certa sobre em relação dos dois. "Contamos com você pra servir climão no dia 101", "O tempo sempre te inocentando", "Sempre teve razão", "Na casa do reencontro ela disse que o Gustavo pelo que falou, não ia ficar com a Key e o povo chamando ela de mentirosa e ele desconversando, e agora terminou, enfim o tempo inocentado ela".

Confira o post enigmático de Paula Freitas:

Relacionamento de Gustavo e Key Alves chega ao fim

Acabou o namoro entre Key Alves e Gustavo Benedeti após o BBB23. Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois decidiram não continuar o relacionamento após o programa. De acordo com o colunista, amigos próximos dos dois contaram que a decisão partiu de Gustavo.

O fazendeiro já dava indícios de que não queria manter o romance após o programa. Ainda de acordo com informações, o término aconteceu de forma amigável, embora Key Alves está arrasada com o fim do namoro. Não se sabe o que motivou o fim do romance.

Vale lembrar que na noite de segunda-feira, 03, Key publicou uma foto chorando em seu perfil nas redes sociais.

Gustavo rompeu o silêncio sobre a separação e afirmou que não estão mais juntos. Cowboy contou que teve tempo de ver as coisas de outro jeito após o reality e que não quer machucar a ex-sister. “Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa”, disse ele

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!