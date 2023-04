Gustavo, do BBB 23, rompe o silêncio sobre término com Key Alves: 'Não quero seguir'

Ex-BBB Gustavo Benedetti confirma o fim do namoro com Key Alves após o reality show: 'A gente consegue olhar as coisas de outra forma'

O ex-BBB Gustavo Benedetti confirmou o fim do namoro com a jogadora de vôleiKey Alves na manhã desta terça-feira, 4, após os rumores tomarem conta da internet. Em um post nos stories do Instagram, ele rompeu o silêncio sobre a separação e afirmou que eles não estão mais juntos.

Gustavo contou que teve tempo de ver as coisas de outro jeito após o reality show e que não quer machucar a ex-sister. “Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa”, disse ele.

"Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir, e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos, espero a compreensão dos fãs”, finalizou.

Key Alves muda o visual

Há poucos dias, a ex-sister Key Alves (23) mudou o visual! Após o BBB 23, ela se despediu do cabelo castanho e aderiu ao visual loiro. Em seu perfil no Instagram, a atleta compartilhou registros da mudança e arrancou elogios dos seguidores com os cabelos loiros. "Voltei", disse Key ao postar série de cliques do novo visual após sumiço da web.

Em entrevista ao Gshow, Key contou o que a motivou trocar a cor do cabelo: "O loiro me traz lembranças ótimas e é onde eu consigo a minha virada de chave, é onde tenho coragem e faço tudo acontecer para minha melhor versão".

"A atual fase da Key Alves é conquistar o mundo, então estou indo loira e mais bonita, pronta para os trabalhos. Esses dois realities foram experiências e currículos na minha vida, mas vou continuar com meus projetos e jobs. Vem muita coisa nova por aí", prometeu ainda.