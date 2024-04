Alane revela maior sonho pós-BBB 24: "Vou lutar até o final para conseguir"

Durante sua participação no Mais Você, a última eliminada do BBB 24 contou qual é o seu maior sonho após o programa

Última eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane já tem planos para sua vida profissional. Durante sua participação no Mais Você na manhã desta segunda-feira, 15, a bailarina falou sobre seus sonhos.

"Daqui a um ano, onde é que você se vê?", perguntou Ana Maria Braga. A ex-sister não teve dúvidas em dizer que o seu sonho é ser atriz: "Eu me vejo aqui nos corredores da Globo, com vários papéis de roteiro nas mãos. Decorando falas, falando 'meu Deus a novela, a cena vou fazer agora'. O que eu mais sonho e deito antes de dormir e penso é na minha carreira de atriz. É o meu maior sonho", revelou.

"E eu me vejo daqui a um ano trabalhando como atriz, daqui a 10 anos trabalhando como atriz...enquanto eu estiver viva, fazendo arte, que é o que pulsa no meu coração, o que transborda em mim. Estou muito ansiosa para fazer dar certo o meu sonho que é a minha carreira de atriz", continuou.

A paraense também falou que entrou no BBB com o intuito de realizar esse sonho. "Eu queria muito ganhar o programa, mas eu também entrei com o intuito da visibilidade do programa me ajudar para eu conseguir um caminho para minha carreira de atriz, que é o meu sonho. É o que mais vai me fazer feliz, que eu mais vou sorrir, que eu mais espero conseguir e que eu vou lutar até o final para conseguir", finalizou.