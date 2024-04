Ana Maria Braga faz pergunta indiscreta para Alane: ‘Super constrangida’

Ana Maria Braga pega a ex-BBB Alane de surpresa ao fazer pergunta indiscreta sobre a vida pessoal dela em entrevista no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga entrevistou a ex-BBB Alane no programa Mais Você, da Globo, na manhã desta segunda-feira, 15. No meio da conversa, ela surpreendeu a jovem com uma pergunta indiscreta sobre a vida pessoal dela.

A comunicadora quis saber sobre o affair de Alane com o cantor Denis Pinhoti, vocalista da banda Fun7, antes do confinamento. “Tem na internet um pessoal fofoqueiro dizendo que você era muito apaixonada pelo Denis. Quem é Denis?”, perguntou ela.

Então, Alane ficou com vergonha em falar de sua vida pessoal. “É uma paixão que eu tive antes de entrar no programa. Fiquei super constrangida agora. Fiquei com vergonha”, afirmou ela.

Com isso, a ex-BBB garantiu que está solteira. “Vou conversar com ele, vamos conversar sobre as coisas que aconteceram. Eu entrei na casa logo depois de me apaixonar, que eu amo me apaixonar, e ficou mal resolvido. Então, depois, eu vou conversar com ele e vai ficar tudo certo”, afirmou.

Quem é Denis Pinhoti?

Vale lembrar que o nome de Denis Pinhoti começou a virar destaque nas redes sociais após o jornal Extra revelar que ele seria o bonitão que deixou Alane encantada. Durante o confinamento, ela revelou que vivia um romance antes de entrar no programa e o nome do cantor foi apontado. Ele até viralizou com uma de suas canções.

Nas redes sociais, o artista tem mais de 60 mil seguidores, onde compartilha cliques de viagens, registros pessoais e, claro, faz divulgações de seu trabalho com a Fun7, projeto o qual tem se dedicado de forma independente e tem contado com apoio de grandes nomes da música como o grupo Atitude 67, Bruninho e Davi e Sambô.