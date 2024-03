Após viralizar como affair de Alane, do BBB 24, música de cantor bomba na web

Música do grupo Fun7, liderado por affair de Alane, do BBB 24, tem crescido nas plataformas digitais

Parece que o cantor Denis Pinhoti tem começado a lucrar positivamente após descobrirem que ele viveu um affair com Alane, do BBB 24. Isso porque nos últimos dias sua banda, a Fun7, teve um crescimento significativo nas plataformas de streaming.

Divulgada na última semana, a música Eu Volto, Prometo, parceria com a sertaneja Lauana Prado, tem conquistado alguns fãs e já acumula mais de 600 mil plays nas plataformas digitais. A faixa integra o DVD Isso é Fusete, gravado no final do ano passado.

"Estou muito feliz com o sucesso da faixa e com tudo o que vem acontecendo. Nosso foco está na evolução diária", disse Denis Pinhoti, celebrando o ótimo desempenho de seu trabalho ao lado dos amigos Cal Makdisse, Bruninho Amaral, Niko Torres e Lauana Prado.

O nome de Denis começou a virar destaque nas redes sociais após o jornal Extra revelar que ele seria o bonitão que deixou Alane encantada. Durante o confinamento, ela revelou que vivia um romance com um cantor antes de entrar no programa e até ganhou um anel de compromisso.

Leia também: BBB 24: Mãe de Alane sai em defesa da filha após falas de Yasmin Brunet

"Gente, será que os meus contatinhos estão postando foto comigo? [...] Tem um que se ele quiser postar, ele pode postar... Na véspera de eu vir para cá, ele estava lá em casa. E aí, ele falou que era só um anel dele para eu lembrar dele aqui. Mas não é namorado, nem nada... Eu gostei dele, me apaixonei por ele", admitiu.

Nas redes sociais, o artista tem mais de 30 mil seguidores, onde compartilha cliques de viagens, registros pessoais e, claro, faz divulgações de seu trabalho com a Fun7, projeto o qual tem se dedicado de forma independente e tem contado com apoio de grandes nomes da música como o grupo Atitude 67, Bruninho e Davi e Sambô.