BBB 24: Mãe de Alane sai em defesa da filha após falas de Yasmin Brunet

Após Yasmin perder a paciência durante ação e fazer um desabafo pesado sobre Alane, mãe da sister do grupo Pipoca defendeu a filha nas redes sociais

As discussões do BBB 24 estão repercutindo dentro e fora da casa. Nesta terça-feira, 12, a mãe de Alane saiu em defesa da filha após Yasmin Brunet dizer para pessoas próximas que seu desejo seria "estourar" a moça. Aline Dias fez um comentário nas redes sociais defendendo a sister.

"Pois experimenta, que vais me conhecer em dois tempos!", comentou ela em um vídeo do momento, marcando o perfil da filha de Luiza Brunet.

Mãe de Alane sai em defesa da filha após falas de Yasmin Brunet. Foto: Reprodução/Instagram

Mais cedo, durante a dinâmica de um patrocinador, a loira perdeu a paciência com Alane após perceber que a adversária estava usando seu prendedor de cabelo. Ela pediu o acessório de volta e em seguida desabafou com Lucas, Leidy e Giovanna que estava no seu "limite".

"Estou no limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela. Quero estourar a cara dessa piranh*. Baixa é o c* dela. Eu vou estourar a cara dela de porrada", disse a modelo.

Yasmin perde a linha e xinga sister

A modelo Yasmin Brunet se mostrou bastante irritada durante a ação de uma marca nesta terça-feira, 12, no BBB 24. Em um ambiente montado fora da casa, a loira ficou muito incomodada com Alane.

Controlando-se, a influenciadora digital falou para pessoas próximas que seu desejo seria "estourar" a moça. A herdeira de Luiza Brunet ainda disse que pretende que a participante devolva seu acessório de cabelo após ter falado as coisas no Sincerão.

"Vou estourar essa p**** (...) Vou pedir meu negócio de cabelo de volta, né, porque depois que essa p*** fez tudo aquilo ontem, ainda tem esse negócio de que pediu emprestado e ela falou 'ah, como você é baixa, Yasmin'. Baixa é o c* dela que deve estar subterrâneo já. Juro, eu preciso ir embora, eu vou estourar a cara dela de p*****", declarou Yasmin.

"Que negócio de cabelo?", perguntou Giovanna. "Nossa, gente o que é isso", complementou a nutricionista. Fernanda tentou tranquilizar a modelo: "Sabe uma coisa que eu falei com a Pitel que parece que você esqueceu? Você é a p**** da Yasmin, entendeu?".

"Yasmin Brunet não precisa ficar com umazinha dessa aí enchendo a c**** do meu saco. Sabe por quê? Porque eu vou perder a linha, porque meu sonho é estourar a cara dela de p****, essa é a real. E aí ela vai fazer eu fazer isso? Não vou, essa é a questão. Uma pirralha ainda, que nem tirou a fralda. Não vou, desculpa, não vou", disparou Yasmin.

A modelo continuou: "Que horas será que pode sair daqui já, hein? Quero sair daqui, não quero ficar no mesmo ambiente". Fernanda voltou a tentar tranquilizá-la: "Você é f*** e as pessoas tão tentando te desestabilizar. Você é f****, você é grandona para c****". Yasmin, então, respondeu para LucasHenrique: "Quero sair daqui, Buda. Quero estourar meus miolos para não ter que ouvir mais isso". "Eu sei, eu também", concordou Fernanda.