Alane desabafa sobre surto após eliminação do BBB 24: ‘Me cobro muito’

O que aconteceu com Alane? Ex-sister abre o coração sobre crise nervosa e agradece apoio após ser eliminada do BBB 24

Na manhã desta segunda-feira, 15, Alane abriu o coração sobre a crise nervosa que enfrentou após ser eliminada do Big Brother Brasil 24. Durante o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, a bailarina lamentou sua reação e agradeceu o apoio do público e da equipe do programa em meio ao momento desesperador.

Enquanto revisitiva os momentos mais marcantes de sua trajetória, Alane não fugiu do assunto e comentou sua saída polêmica do programa. Inclusive, a paraense revelou que ainda não consegue assistir a eliminação: "Cem dias confinada, né, nossos sentimentos se confundem muito. É um turbilhão de sentimentos lá dentro, tudo é muito maior”, iniciou.

“Eu crio uma expectativa muito grande, eu me cobro muito, esperava muito chegar à Final. A frustração de ser eliminada, eu acabei me exaltando de uma forma muito maior do que eu imaginava que seria. Foi duro. Não gosto nem de olhar", ela desabafou sobre a crise nervosa e lamentou suas exigências excessivas durante o confinamento.

Na sequência, a bailarina revelou que já estava esperando uma eliminação, mas mesmo assim, teve um grande choque: "Eu tinha essa sensação e já estava muito entristecida. (...) Eu tinha muita esperança, mas eu imaginava, parece que a gente sente, não sei explicar. E eu me cobrava muito, né... Achei bem triste a saída”, contou.

Apesar da reação, Alane garantiu que está se sentindo melhor e agradeceu o apoio da equipe do programa e também do público: “Depois que saí e vi um pouquinho da recepção das pessoas, me senti tão honrada, tão alegre. Sou muito grata pela recepção das pessoas. "Estou vendo que ser eliminada não é o fim do mundo. Estou descobrindo o mundo", concluiu.

Para quem não acompanhou, Alane teve um tipo de surto ao receber a notícia de sua eliminação e fez um desabafo pesado quando recebeu a notícia de sua eliminação: "Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”, disse.

Antes de ser encaminhada para a porta, ela chegou a se bater e precisou ser contida pelos aliados. Alane também recebeu um conselho do apresentador do programa, Tadeu Schmidt, quando deixou a casa e o encontrou no estúdio. O comandante da atração tentou tranquilizar a ex-participante e exaltou sua trajetória no programa.

Alane recebeu recado da mãe fora do BBB 24:

Até o momento, Aline Dias não se pronunciou sobre os ataques ou sobre o que aconteceu com a filha, Alane. No entanto, ela enviou uma mensagem especial para a herdeira durante o ‘Bate-Papo BBB’. Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza no programa de entrevistas, a bailarina foi surpreendida com um vídeo em que a mãe expressa seu orgulho.