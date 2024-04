BBB 24: Alane recebe recado da mãe após crise e desabafa: ‘Queria dar orgulho’

Após surto ao vivo e desabafo inesperado em sua eliminação, Alane se surpreende com mensagem da mãe no 'Bate-Papo BBB'

Na madrugada desta segunda-feira, 15, Alane teve uma reação inesperada após receber a notícia de sua eliminação do Big Brother Brasil 24. A bailarina começou a bater em si mesma enquanto chorava e desabafava sobre ser uma vergonha para sua mãe. Mas durante o ‘Bate-Papo BBB’, ela recebeu uma mensagem que prova o contrário.

Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza no programa de entrevistas, Alane foi surpreendida pelos apresentadores com um vídeo especial: "Se for minha mãe, eu vou chorar", disse a paraense enquanto se preparava para assistir. Pouco depois, ela se emocionou ao ver a mãe, Aline Dias, na telinha da emissora com uma mensagem cheia de orgulho.

“Oi meu amor, minha vida, minha morena, você não tem ideia do tamanho do meu orgulho, nosso orgulho. Orgulho do belém de Pará e do Brasil, filha. Você não imagina, como você é amada, a sua trajetória foi incrível, eu vou te contar tudo tudo e você vai ver o quanto valeu a pena você estar no Big Brother. Eu te amo demais, do mundo inteirinho, até o final”, disse.

Alane ficou muito emocionada e não conteve as lágrimas com a mensagem especial. Na sequência, ela voltou a desabafar sobre a vontade de dar orgulho para a mãe após deixar o reality show: "Eu queria muito dar orgulho pra ela. Ela é tudo na minha vida, gente. Ela me criou sozinha com a minha vó, ela se doou totalmente pra mim”, disse a bailarina.

“O mínimo que eu posso fazer agora por ela é retribuir, de coração. Ela me deu uma criação tão ímpar, que eu espero ser 1% do que ela é pros meus filhos”, disse a ex-participante, que teve um tipo de surto ao receber a notícia de sua eliminação e fez um desabafo profundo enquanto era acompanhada pelos colegas até a porta da casa mais vigiada do Brasil.

"Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”, declarou Alane, que chegou a se bater e precisou ser contida pelos aliados. Ela também recebeu um conselho do apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

No estúdio dele, o apresentador fez questão de tranquilizá-la: "Que prazer te receber aqui! Eu só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. A tristeza é normal. Mas vergonha jamais! Seus dias foram lindos lá dentro. Péssima você nunca será! Sua mãe está morrendo de orgulho de você!”, disse Tadeu.

Como foi o discurso de eliminação de Alane?

Tadeu Schmidt caprichou no discurso de eliminação de Alane. Inicialmente, o apresentador começou destacando os pontos positivos de Matteus, mas depois liberou o gaúcho e revelou que ele já era um dos finalistas. Depois, o comandante da atração focou entre Isabelle e Alane e até citou a mãe das participantes; confira o discurso.