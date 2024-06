Virginia Fonseca se irrita com nova restrição médica: 'Cortou'

Grávida de José Leornardo, Virginia Fonseca se irrita ao ter que tirar bebida de sua refeição; influenciadora fez exames e teve resultados

A influenciadora digital Virginia Fonseca teve uma nova restrição imposta pela sua médica depois de realizar alguns exames de sangue e ultrassom. Após nos últimos dias tomar remédios e ficar de repouso, a esposa do cantor Zé Felipe agora não pode beber mais um líquido em suas refeições.

Nesta terça-feira, 18, a famosa iniciou o dia contando que não pode mais tomar café e exibiu sua xícara com chá de hortelã e de camomila. Virginia Fonseca já havia comentado em seus stories que está com o nível de cortisol alto no sangue e que também descobriu o motivo de estar com muitas cólicas na gestação de José Leonardo.

"Médica cortou meu café... Agora tô tendo que me contentar com chá de hortelã... camomila", falou em seu stories e logo depois surgiu irritada com a falta da cafeína em sua rotina. "Só de acordar e saber eu que não poderia tomar meu café, que eu amo, eu já fiquei irritada", lamentou ela.

Nesta segunda-feira, 17, Virginia Fonseca fez exames de sangue em sua mansão em Goiânia e passou mal ao fazer um procedimento para medir o nível de glicose no sangue. Ela ainda realizou ultrassom e acabou descobrindo o motivo de suas cólicas intensas.

Mãe de Maria Alice e Maria Flor, a esposa de Zé Felipe está esperando seu primero menino com o cantor e que tem previsão de chegada em setembro. Faltando poucos meses para nascer, José Leonardo foi presenteado com um conjunto de bolsas personalizadas com suas iniciais. Os mimos foram dados pelo funcionário de Virginia, o assessor Hebert Gomes, que mora com ela e sempre está ao lado da famosa. Além disso, o bebê também ganhou um macacão de grife caríssimo.

Virginia Fonseca compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.