Simony rebate críticas sobre aparência após retomar tratamento contra o câncer

A cantora Simony fez um sincero desabafo com os fãs ao revelar que tem recebido comentários negativos sobre sua aparência

A cantora Simony usou as redes sociais para fazer um longo desabafo com os fãs. Em seu Instagram, a artista contou que recebeu comentários questionando se teria feito harmonização facial após retomar o tratamento contra o câncer, diagnosticado em agosto de 2022.

"As pessoas não andam bem. Sabemos que cada um carrega dores, decepções. Agora, a maldade está muito aflorada e isso me dá medo. Ultimamente, o que anda saindo da boca das pessoas é horrível. Claro que diz muito mais sobre elas", iniciou a cantora.

E continuou: "Graças a Deus, que sempre fui uma mulher bem resolvida e, depois da doença, sou muito mais feliz. Porque hoje só deixo minha energia e só presto atenção naquilo que me faz feliz. Foi pra isso que ganhei uma segunda chance. Ser feliz".

Na sequência, ela reforçou que não se importa com a opinião de terceiros: "O que algumas pessoas acham, de verdade, do fundo do meu coração, não me importa. Ah, ela usou muito filtro. Ah, ela fez harmonização. Ah, ela está gorda. Ah, ela está magra... Não, eu estou VIVA E MUITO FELIZ".

Por fim, Simony deixou um recado importante aos seguidores: "A opinião maldosa, o achismo não me importa. Eu sempre fui muito bem resolvida e hoje sou muito mais. Não esperem uma doença para mudar. A mudança pela dor não é legal. Aproveite e mude agora, seja melhor ainda, dá tempo. Seja luz, é o que desejo. Um lindo dia, cheio de amor e saúde", concluiu a artista.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Simony conversa com o público sobre o assunto. Em janeiro deste ano, ela foi alvo de ataques na web após publicar um vídeo. Na ocasião, internautas passaram a acusá-la de realizar harmonização facial.

Assim, a artista decidiu se pronunciar e explicar o verdadeiro motivo por estar com o rosto um pouco diferente. Em novembro do ano passado, durante seu tratamento contra um câncer, Simony revelou angústia com a possibilidade de fazer biópsia no rim - o que não foi necessário.

"Não fiz e nem posso fazer harmonização facial. Continuo em tratamento fazendo imunoterapia e farei ainda mais um ano e sete meses. Se você não tem nada de bonito ou de bom pra falar pra uma pessoa, isso diz mais sobre você. Seu interior é isso. E você só tem isso pra oferecer. Cada um dá o que tem", concluiu Simony, na época.

Simony mostra tamanho do cabelo natural

A cantora Simony usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia com os fãs. Ela, que sofreu queda capilar ao iniciar um tratamento contra um câncer no intestino, mostrou como está o crescimento de seu cabelo natural atualmente.

Simony vem usando perucas desde que os fios começaram a cair e sempre exibe aos fãs suas diversas opções de visual. Através de um Stories no Instagram, a artista apareceu com o cabelo levemente crescido. "Olha o tamanho", escreveu na legenda, surpresa com a evolução. Confira!