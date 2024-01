Simony recebe ataques por mudança no rosto e desabafa: 'Tratamento'

Acusada de realizar harmonização facial, Simony fez um sincero desabafo e explicou motivo de estar com rosto inchado

A cantora Simony usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 18, para fazer um sincero desabafo com os seguidores após receber alguns ataques na web. Tudo começou depois de um vídeo, publicado por ela, onde internautas passaram a acusá-la de realizar harmonização facial por estar com o rosto inchado.

Assim, a artista decidiu se pronunciar e explicar o verdadeiro motivo por estar com o rosto um pouco diferente. Em novembro do ano passado, durante seu tratamento contra um câncer, Simony revelou angústia com a possibilidade de fazer biópsia no rim - o que não foi necessário.

"Resolvi escrever, porque li muitos comentários no meu último vídeo. Bom, vou explicar pela última vez. Eu tive uma toxidade gravíssima no rim e, há quatro meses, faço uso todos os dias de corticoide. Por isso meu rosto está extremamente inchando", iniciou, negando qualquer intervenção estética no rosto.

"Não fiz e nem posso fazer harmonização facial. Continuo em tratamento fazendo imunoterapia e farei ainda mais um ano e sete meses. Se você não tem nada de bonito ou de bom pra falar pra uma pessoa, isso diz mais sobre você. Seu interior é isso. E você só tem isso pra oferecer. Cada um dá o que tem", concluiu Simony.

Na legenda da publicação, a cantora completou: "Eu estou viva, sigo grata e feliz". Após o breve desabafo, a artista recebeu apoio de diversos amigos famosos. "Você é linda!", declarou o jornalista e apresentador César Filho.

Confira:

Simony vivencia partida da tia

A cantora Simony está de luto após perder a tia. Na noite desta terça-feira, 05, a famosa postou uma foto segurando a mão de Mocinha, com quem sempre aparecia cantando em vídeos, e falou sobre estar presente na hora de sua morte.

Muito companheira dela, a artista, que está lutando contra um câncer no intestino, falou sobre ter para sempre a falecida em seu coração. Simony então desabafou sobre a dor que está sentindo com a perda.

"Eu só te amo ontem hoje e para sempre minha dor não tem tamanho. O que me conforta é saber que eu estava aqui do seu lado quando fez a passagem. Te amo descanse", disse a cantora ao postar a triste notícia.