Simony vivencia partida da tia e lamenta: 'Dor não tem tamanho'

Cantora Simony vivencia morte de tia Mocinha e lamenta em sua rede social a perda; famosa postava vídeos cantando com ela

A cantora Simony está de luto após perder a tia. Na noite desta terça-feira, 05, a famosa postou uma foto segurando a mão de Mocinha, com quem sempre aparecia cantando em vídeos, e falou sobre estar presente na hora de sua morte.

Muito companheira dela, a artista, que está lutando contra um câncer no intestino, falou sobre ter para sempre a falecida em seu coração. Simony então desabafou sobre a dor que está sentindo com a perda.

"Eu só te amo ontem hoje e para sempre minha dor não tem tamanho. O que me conforta é saber que eu estava aqui do seu lado quando fez a passagem. Te amo descanse", disse a cantora ao postar a triste notícia.

Ainda nos últimos dias, ela reapareceu e falou para os seguidores que estava passando por momentos difíceis com a tia e ao ter que quase fazer uma biópsia no rim. "Eu tenho passado por dias difíceis,dias de angústia por conta da minha tia. Eu quero muito fazer um vídeo em breve e dividir com vocês . Estava também angustiada por conta de uma biópsia de rim que precisaria fazer hoje e graças a Deus não foi mais necessário", compartilhou com seus seguidores.

O MEDO DA DOENÇA

A cantora Simony está lutando contra um câncer no intestino desde agosto do ano passado. Nos últimos meses, a famosa vem compartilhando sua experiência com a doença, ajudando muitas pessoas que passam por uma situação semelhante. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a artista revelou como está sendo todo o processo, que inclusive retrata em seu novo livro, o Simony, Um Dia de Cada Vez - A Realidade Por Trás de um Diagnóstico.

Ao ser questionada se imaginava que sua trajetória na luta contra o câncer seria dessa maneira, Simony comenta que nunca havia passado pela sua cabeça como seria. E que se tivesse sido avisada, talvez teria desistido.

"Não imaginava de forma alguma, olhando pra trás assim, não imaginava por tudo que eu passei, porque se não me contassem eu acho que eu falaria: 'não, não eu não vou suportar passar', tive muito medo da finitude de não tá mais aqui", desabafou sobre o medo de morrer.