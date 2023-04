Cantora Simony revela tratamento difícil e mudança drástica de vida: ''Tudo doloroso''

Lutando contra um câncer, cantora Simony fala sobre tratamento doloroso e sobre lançar livro retratando o assunto

A cantora Simony (46) está lutando contra um câncer no intestino desde agosto do ano passado. Nos últimos meses, a famosa vem compartilhando sua experiência com a doença de forma real, ajudando muitas pessoas que passam por uma situação semelhante. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a artista revelou como está sendo todo o processo, que inclusive retrata em seu novo livro, o Simony, Um Dia de Cada Vez - A Realidade Por Trás de um Diagnóstico.

Ao ser questionada se imaginava que sua trajetória na luta contra o câncer seria dessa maneira, Simony comenta que nunca havia passado pela sua cabeça como seria. E que se tivesse sido avisada, talvez teria desistido.

"Não imaginava de forma alguma, olhando pra trás assim, não imaginava por tudo que eu passei, porque se não me contassem eu acho que eu falaria: 'não, não eu não vou suportar passar', tive muito medo da finitude de não tá mais aqui", desabafou sobre o medo de morrer.

Mãe de duas meninas e dois meninos, a cantora conta que não escondeu nada de seus herdeiros e que fez questão de sempre falar a verdade sobre sua situação. "Tive muito medo assim de dar uma notícia assim ruim pros meus filhos, mas deus foi muito bom pra mim, muito maravilhoso, sempre falei abertamente sobre a doença e aí eu quis deixar registrado isso pra quem quiser guardar, é minha história ali talvez possa ajudar alguém", disse sobre ter dividido o momento com os filhos. Inclusive, ela raspou a cabeça com a ajuda do herdeiro Ryan.

Simony descobriu o câncer no intestino após fazer exames somente depois de sentir cansada e perceber o crescimento da íngua, que começou a apresentar dores.

Tratamento doloroso de Simony

Após finalizar a primeira fase do tratamento em 2022 e prestes a fazer novos exames, no dia 30 de abril, Simony revela o quanto é difícil a luta contra o câncer tanto psicologicamente, quanto fisicamente.

"O momento mais doloroso, não tem como falar o momento mais doloroso, o tratamento inteiro é doloroso, você tem medo, pode acontecer alguma intercorrência, é tudo doloroso, o que mais me deu força mesmo foi minha família, meu marido, meus filhos, isso foi o que me deu mais força em tudo", fala o que lhe motivou a persistir.

Transformada pelas novas experiências que viveu nos últimos meses, a artista lança um livro sobre o assunto para ajudar mais pessoas e contar sua história, o Simony, Um Dia de Cada Vez - A Realidade Por Trás de um Diagnóstico. A ex-integrante do Balão Mágico afirma que não é mais a mesma pessoa de antes.

"Pra mim mudou tudo, eu não programo mais nada, vivo um dia de cada vez, minha carreira, eu gravo aquilo que tenho vontade, acho que é isso, dar valor às pequenas coisas, as pessoas estão muito estranhas, então acho que, sabe como eu me sinto? Que não sou mais desse mundo, acho as pessoas egoístas, que só pensam nelas", declara.