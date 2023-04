Simony é consolada por Patrícia Poeta ao vivo no Encontro: "Não foi pra me promover"

Simony é consolada por Patrícia Poeta em momento comovente; ela foi às lágrimas ao vivo

Em um momento emocionante, a cantora Simony foi às lágrimas ao participar do Encontro exibido nesta segunda-feira, 10. Ao vivo, ela acabou justificando sua decisão de expor publicamente porque decidiu dividir com os fãs a batalha que enfrenta contra um câncer no intestino.

Sincera, ela negou que usou a história para autopromoção. " Quando eu decidi abrir e contar que eu estava com câncer, não foi pra me promover. Foi pra promover vida, saúde, chegar a lugares em que os médicos não chegam ", disparou ela.

Simony disse que passou a usar suas redes sociais para informar o público sobre questões que ela não sabia. "Eu que leio, me informo, não sabia que tinha que fazer uma colonoscopia. Ninguém me falou que tinha que ir, nunca me contou isso. As minhas primas todas correram pra fazer, muitas pessoas que eu encontrei que no consultório… uma inclusive me emocionou, dizendo que levou o pai para fazer o exame, descobriu um câncer no início e hoje ele está tratando", disse ela.

Para ela, sua função passou a ser influenciar outras mulheres a se cuidarem. "Muitas vidas eu salvei, consegui salvar, pude dizer que [o câncer] acontece com todo mundo. Eu tenho uma vida saudável, durmo bem, mas aconteceu", disse ela sincera.

Simony também confessou que teve medo de morrer e pensou inclusive em transferir a guarda do filho mais novo para a mãe. "Olha que loucura virou a minha cabeça, porque para todo mundo é uma sentença de morte. Mas hoje você pode se curar. Eu fiquei muito mal", afirmou ela.

Questionada como encontrou forças, ela foi às lágrimas . "Eu ainda tô num processo grande ainda, sabe? Mas, os meus filhos, são tudo pra mim. Minha mãe... quando eu olhava pra eles, eu falei que queria tanto uma chance. Talvez eu tenho que aprender alguma coisa. Meu Instagram não serve só pra ganhar dinheiro, serve também para salvar", disse ela aos prantos.

DESABAFO

A cantora Simony relembrou como foi sua descoberta do câncer no intestino e reiterou a importância de fazer exames como colonoscopia após os 45 anos.

No podcast 'Podsempre', ela contou que quando as academias foram reabertas na pandemia, começou a fazer exercício, mas se sentia muito cansada. Tomando banho, ela sentiu um caroço no pescoço, fez alguns exames, mas não deu nada de anormal.

"Porém, a íngua começou crescer muito e ela doía muito. Aí eu comecei fazer vários outros exames e fui atrás de uma proctologista, eu nunca tinha ido", contou ela, que teve de fazer um procedimento de colonoscopia, indicado após os 45 anos."Ninguém nunca me falou isso. Muita gente não sabe. Talvez se eu tivesse feito com 45 anos eu teria menos sofrimento em um tratamento", afirmou.