Sonia Abrão mostra vídeo de Simony raspando o cabelo: ''Pura emoção''

A cantora Simony (46) participou nesta quarta-feira, 26, do programa de Sonia Abrão (59) para falar sobre a sua luta contra um câncer. Durante a conversa com a apresentadora, a artista até revelou o vídeo do momento em que raspou seu cabelo.

No celular, a famosa exibiu o registro emocionante de quando teve seus fios retirados na máquina pelo filho, Ryan. "Meu olhinho tava cheio de lágrima", comentou ela.

"A delicadeza dele, o cuidado dele pra ir tirando o cabelo da mãe", observou a apresentadora. "A gente se abraçou quando terminou", contou Simony que choraram juntos após ver o garoto chateado em ter que raspar seu cabelo.

"SIMONY REVELA MOMENTO EM QUE O FILHO RYAN COMEÇOU A RASPAR SUA CABEÇA! Tudo por conta da quimioterapia que provocou a queda dos fios em apenas 14 dias! Pura emoção! Caiu um cisco no meu olho!", falou Sonia Abrão ao compartilhar o vídeo.

Simony relata dores por conta de queda de cabelo durante tratamento contra câncer

Ainda durante a participação no A Tarde é Sua, Simony falou sobre as dores que sentiu por conta da queda de cabelo após fazer a quimioterapia para tratar o câncer no intestino.

“Dói, sabia? Quando começa a cair o cabelo, ele dói. Não é uma coisa simples, ele dói mesmo”, contou a cantora.

Além de relatar a dor física, a artista ainda falou sobre a dor emocional do efeito do tratamento: “Além de doer, de dor mesmo, dói na alma. Às vezes as pessoas falam: ‘vai crescer'. Vai crescer, todo mundo sabe que vai crescer. Mas você tá num momento com 13 quilos a mais, vamos dizer. O cílio cai, você engorda, olha no espelho e não se reconhece”.

Ainda recentemente, Simony se emocionou ao falar sobre a luta que está travando contra a doença durante sua participação no Altas Horas. Na atração global, ela foi às lágrimas ao falar sobre o tratamento.

