Simony revela angústia ao ter que fazer biópsia de rim: 'Tratamento'

Em meio a tratamento contra o câncer, Simony revela angústia ao quase ter que fazer biópsia no rim e ter que lidar com tia doente

A cantora Simony reapareceu e fez um novo desabafo em sua rede social. Nesta segunda-feira, 27, a famosa postou uma foto refletindo e falou sobre estar passando por momentos difíceis ao ter que lidar com o seu tratamento contra o câncer e outras questões.

A artista então comentou que além de estar lutando contra a doença, ela está bastante preocupada por conta de uma tia. Além disso, Simony comentou que passou por uma angústia ao ter que fazer uma biópsia nos rins, que acabou não sendo mais necessária.

"Eu tenho passado por dias difíceis,dias de angústia por conta da minha tia. Eu quero muito fazer um vídeo em breve e dividir com vocês . Estava também angustiada por conta de uma biópsia de rim que precisaria fazer hoje e graças a Deus não foi mais necessário", compartilhou com seus seguidores.

"Vivemos em uma eterna montanha russa e tem dias que realmente não estamos bem e está tudo bem também . Sigo com meu tratamento tudo dando certo e logo volto aqui pra falar com vocês . Obrigada sempre por tanto amor", escreveu ela.

Nos últimos dias, Simony revelou como está seu cabelo após o tratamento contra o câncer. Desde que perdeu os fios, a estrela usava perucas para suas aparições nas redes sociais e em programas de TV. Agora, ela resolveu revelar qual é o verdadeiro tamanho do seu cabelo natural, que está nascendo novamente. Veja aqui.

Simony comemora fim de nova etapa do tratamento contra o câncer:

Em agosto deste ano, Simony finalizou mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto no ano passado, e fez questão de comemorar sua última sessão de quimioterapia. A artista postou uma foto em que aparece sorridente no hospital, segurando um balão com a frase 'viva la vida' em clima de festa!