Simony retoma tratamento contra o câncer após viagem aos Estados Unidos

Após viagem de férias com a família para os Estados Unidos, a cantora Simony retomou tratamento contra o câncer no intestino

Nesta terça-feira, 20, Simony voltou a fazer o tratamento contra o câncer após passar alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos. A cantora posou recebendo tratamento diretamente do hospital em suas redes sociais.

"Já fiz o Pet [scan] e agora fazendo a imuno", contou ela na legenda de seus Stories no Instagram. A cantora fez uma viagem recente com a família para Orlando, na Flórida, com os quatro filhos.

Simony retoma tratamento contra o câncer. Foto: Reprodução/Instagram

Na viagem, o quinteto passou pelos parques da Disney e do Hollywood Studios, com direito a vídeo e fotos se divertindo. Simony curtiu a companhia de Ryan, de 23 anos, Aysha, de 20, Pyetra, 17, e Anthony, 10.

Simony se surpreende com tamanho do cabelo natural após tratamento de câncer

A cantora Simony usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia com os fãs. Ela, que sofreu queda capilar ao iniciar um tratamento contra um câncer no intestino, mostrou como está o crescimento de seu cabelo natural atualmente.

Simony vem usando perucas desde que os fios começaram a cair e sempre exibe aos fãs suas diversas opções de visual. Através de um Stories no Instagram, a artista apareceu com o cabelo levemente crescido. "Olha o tamanho", escreveu na legenda, surpresa com a evolução.

Em novembro de 2023, Simony já havia mostrado os fios naturais crescendo. Na ocasião, a estrela surgiu com o cabelo curtinho em uma selfie e revelou que estava indo até um salão de beleza para fazer a manutenção do seu megahair.

"Fui essa semana fazer manutenção do mega lá no @soucarloscirqueira e resolvi mostrar pra vocês meu cabelinho. Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata", disse ela, à época.